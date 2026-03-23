Futbol
Joan García i Marc Bernal ja estan concentrats amb les respectives seleccions espanyoles
El porter de Sallent pot debutar amb l'equip absolut divendres, a Vila-real, o dilluns, a l'RCDE Stadium, i el centrecampista de Berga ho pot fer amb la sub-21 a Xipre o contra Kosovo
Els jugadors bagencs del FC Barcelona, el sallentí Joan García i el berguedà Marc Bernal, ja s'han incorporat amb els respectives seleccions per afrontar la present finestra FIFA, que suposarà duels amistosos per a l'equip de Luis de la Fuente i oficials, classificatoris per al Campionat d'Europa, per als de David Gordo.
Al vespre, els integrants de la selecció absoluta s'han aproximat a Las Rozas on estaven citats. Joan García ho ha fet per primera vegada per preparar els dos duels de preparació per al Mundial, el que es jugarà divendres a l'Estadi de la Ceràmica de Vila-real contra Sèrbia i el que tindrà lloc dilluns vinent, al camp de l'Espanyol, davant d'Egipte.
El bagenc haurà de lluitar en aquesta convocatòria amb els tres porters habituals de la la selecció, Unai Simón (Ath. Bilbao), David Raya (Arsenal) i Álex Remiro (Reial Societat) per convèncer el seleccionador de cara a l'última llista.
Pel que fa a Bernal, es pot entrenar amb una selecció sub-21 que lidera el seu grup de classificació amb facilitat. Divendres visitarà Xipre i dimarts vinent, jugarà a casa, a Alcalá de Henares, contra Kosovo.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques