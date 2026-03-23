Motociclisme
Josep Garcia, de Súria, suma un nou doblet al Campionat d'Espanya d'Enduro
El pilot del KTM es manté invicte en l'estatal després de guanyar en la segona cita, disputada a terres extremenyes
Ruben Costa
El pilot surienc Josep Garcia (KTM) va completar amb victòria la segona prova del Campionat d’Espanya d’Enduro 2026, disputada a Valdecaballeros (Badajoz), en imposar-se en les dues jornades de competició i mantenir-se invicte en el certamen. La cita extremenya es va disputar sobre un recorregut de 42 quilòmetres, al qual els pilots havien de fer tres voltes cada dia, amb tres especials curtes i tècniques. Les condicions del terreny van estar marcades per la pluja caiguda durant la nit prèvia a la prova, que va deixar el traçat especialment delicat en la primera jornada.
El primer dia, el fang i la dificultat del recorregut van augmentar l’exigència des de l’inici. Malgrat diverses caigudes, García va aconseguir marcar diferències en els trams cronometrats per situar-se al capdavant de la classificació i assegurar la victòria total amb un temps total de 33:25.670, per davant de Marc Sans (KTM), segon a 28.960 segons. El pilot de KTM també es va imposar en la categoria d'Enduro1.
El dia següent, amb el terreny més sec i millors condicions meteorològiques, García va mantenir un ritme competitiu durant tota la jornada. En aquesta ocasió, va aconseguir una nova victòria absoluta amb un registre de 32:02.410, superant el belga Antoine Magain (Sherco) per 15.770 segons. També va repetir la primera posició en E1. Amb aquest resultat, Josep García reforça el seu lideratge tant en la classificació escratx com en E1 del Campionat d’Espanya d’Enduro 2026 abans de centrar la seva atenció en l’inici del Mundial d’EnduroGP, que se celebrarà del 10 al 12 d’abril a Custonaci, Itàlia, on iniciarà la defensa del seu títol. El pilot surienc va esmentar: “La segona prova del Campionat d’Espanya a Valdecaballeros va ser un cap de setmana tècnic. En general, va ser un cap de setmana positiu a nivell de resultats, ja que vam aconseguir guanyar els dos dies, tant en escratx com en Enduro1. Sí que és cert que físicament no vaig acabar de trobar-me al 100%. Ara toca descansar una mica, perquè d’aquí a tres setmanes comencem el Campionat del Món a Itàlia.”
Jaume Betriu, de Coll de Nargó i pilot de KTM, va tenir una actuació destacada a Valdecaballeros, i va finalitzar en la 6a posició a la general, i es va posar el líder en la categoria d'Enduro3. D'aquesta manera, es va mantenir competitiu en les especials cronometrades i va consolidar una victòria clara dins la seva categoria.
