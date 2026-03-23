Futbol sala
L'Alt Berguedà CCR de Bagà de futbol sala condemna l'agressió d'un dels seus jugadors a l'àrbitre
El partit entre els baganesos i l'Escola Daina Isard d'Olesa va haver de ser aturat per l'incident, en un duel de Tercera Catalana
Només tres setmanes després que el col·lectiu arbitral català muntés una jornada de vaga per l'agressió a un col·legiat a Canet de Mar, es repeteixen els esdeveniments. El duel de Tercera Divisió Catalana que van disputar diumenge al vespre a Bagà l'equip local, l'Alt Berguedà, i l'Escola Daina Isard d'Olesa de Montserrat no es va poder acabar. El motiu, que un jugador del conjunt local va agredir el col·legiat quan aquest li anava a mostrar una targeta groga. En aquesta ocasió, el club baganès ha anat ràpid a l'hora de condemnar els fets i a informar que el futbolista serà sancionat internament.
L'Alt Berguedà guanyava per 1-0 en un partit que, segons fonts presencials, s'estava tensionant per moments i on ja hi havia hagut força protestes. En un moment donat, quan el col·legiat, de la delegació de la Catalunya central, va mostrar una targeta a un jugador local, aquest va reaccionar, com expliquen alguns dels assisitents, picant-li el braç i fent-li caure la targeta a terra. Immediatament, l'àrbitre va suspendre el partit i ara caldrà veure quan es reprèn i en quines condicions. També s'espera a conèixer l'acta per saber quina sanció pot rebre el futbolista.
El club de Bagà ha manifestat a Regió7 la seva oposició a qualsevol agressió als col·legiats i ha manifestat que prendrà mesures al respecte. La vaga dels àrbitres del cap de setmana del 28 de febrer i 1 de març va afectar tots els partits jugats a Catalunya amb presència arbitral catalana i demostrava en cansament del col·lectiu per una situació que deriva en fets greus de tant en tant, però que esquitxa l'esport de casa nostra més sovint del que seria desitjable. La federació, que és qui ara ha de decidir sobre aquests fets, ja va manifestar tolerància zero sobre fets d'aquest tipus.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques