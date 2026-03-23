Mo Farah: De víctima del tràfic de nens a llegenda britànica
Els Jocs Olímpics de Londres del 2012 i de Rio del 2016 van convertir en llegenda l’únic atleta que ha estat capaç d’encadenar un doble triomf en les dues proves de fons en pista, els 5.000 i els 10.000 metres. Mo Farah lluïa els colors de la Gran Bretanya, el seu país d’acollida i per al qual també va sumar sis ors en Mundials, cinc en europeus i moltes d’altres victòries. Però darrere de l’èxit d’aquest espectacular atleta, que avui fa 43 anys, hi havia una història terrible, la d’una de tantes víctimes del tràfic infantil provinent d’Àfrica al qual l’esport va salvar.
Perquè sempre s’havia parlat de l’origen somalià de Farah, que havia arribat amb els seus pares a Anglaterra i de la seva evolució fins a convertir-se en el millor fondista del món. Però no era veritat. La història oficial n’ocultava una de duríssima, la que va viure quan era petit algú que ni tan sols es deia així, ja que el seu veritable nom és Hussein Abdi Kahin.
Va néixer a l’autoproclamada República de Somalilàndia, no reconeguda internacionalment, i el seu pare va morir quan ell tenia quatre anys a causa d’una bala perduda d’un de tants combats a la zona. Va ser un documenal de la BBCel que va recrear tota la seva trajectòria vital. Va explicar que una dona a qui no coneixia va anar a casa seva i se’l va endur, en teoria, per reunir-se amb uns parents al Regne Unit. Li va demanar que digués a tothom que es deia Mohamed, el nom que apareixia en els documents falsos utilitzats per entrar al país. Farah de cognom. Però en arribar a Londres, la dona va estripar el paper amb les dades de contacte amb els familiars i el va obligar a fer la feina de casa i a cuidar dels nens. L’amenaçava dient-li que si deia alguna cosa, no tornaria a veure la seva família.
Durant els primers anys no va anar a l’escola, però als 12 anys va ser matriculat al Feltham Community College, a l’oest de la capital. Se’l va presentar com a un refugiat somalià. Va arribar com algú amb poques habilitats socials i que parlava molt poc anglès. Els seus pares no assistien a cap reunió escolar. Però el nen es transformava quan saltava a la pista d’atletisme. El seu mestre, Alan Watkinson, explicava que «era l’únic idioma que entenia. L’esport v aser un salvavides per a ell».
Va agafar tanta confiança amb el professor, que temps després li va confessar la seva veritable història. Es va contactar amb serveis socials i el nou Farah va ser acollit per una família d’origen somalià. Allà va començar a millorar tot.
«Vaig sentir com si em traguessin un gran pes de sobre». Amb 14 anys el van invitar a competir a Letònia amb l’escola, però no tenia documentació. Va ser llavors quan Watkinson el va ajudar a sol·licitar la ciutadania britànica amb el nom de Mohamed Farah, que va rebre el juliol del 2000, quan ell tenia 17 anys. Ell mateix ha explicat en múltiples entrevistes que «el que em va salvar era que podia córrer. No sabia que tantes persones s’havien trobat en el meu mateix cas». Però ells no podien disposar de cap eina diferencial.
