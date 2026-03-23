Jujitsu
Núria Álvarez, de Súria, es proclama subcampiona d'Europa sub-18 de jujitsu
La púgil de la SAS, vigent campiona d'Espanya de la modalitat, va pujar al podi en la categoria de fighting en el torneig disputat a Grècia
Regió7
L'esportista de la Societat Atlètica de Súria Núria Álvarez s'ha proclamat subcampiona d'Europa de jujitsu sub-18, en la categoria de fighting de menys de 52 quilos, després de la seva participació en el torneig que es va fer a Grècia. La bagenca és la vigent campiona d'Espanya de la modalitat i va sortir amb una medalla de plata d'un esdeveniment que va acollir més de 2.200 atletes. Formava part de la selecció estatal de la Federació Espanyola de Judo i Esports Associats.
Álvarez afrontava la cita en un bon moment després d'haver-se proclamat campiona d'Espanya i número 1 del rànquing estatal. Ho havia amanit amb d'altres honors, com ara la medalla d'or al Grand Prix de Roma i la de bronze al Balkan Open.
A Grècia, el seu grup constava de 15 competidores. En ser cap de sèrie número 3, va quedar exempta de la primera ronda eliminatòria i va arribar a quarts de final, en què la rival va ser la romanesa Bianka Jozsa. Es tractava d'una especialista en terra davant de la qual calia fer un gran treball tàctic. I així va ser.
En semifinals, es va veure les cares amb la bòsnia Milica Vejnovic, que ja havia passat dues rondes després de vèncer la francesa Alexia Rodrigues i la italiana Arianna Maniscalco. Álvarez es va mostrar millor i va guanyar aquesta ronda amb superioritat tècnica.
Era el moment de la final, amb tot l'ambient en contra, ja que la rival era la local Aikaterini Verykokidi, vigent campiona del món, número 1 del rànquing i màxima favorita a la victòria final. El combat va ser d'un gran nivell tècnic, amb Álvarez dominant en el marcador en els primers compassos. La final es decantaria per detalls i va ser una petita errada de la surienca la que va donar la victòria a Verykokidi.
Abans, l'hel·lena havia deixat a la cuneta una altra bòsnia, Anja Delipara, i la valenciana Aymeline Bastidas en semifinals, amb la qual cosa va evitar una final entre lluitadores de la federació espanyola.
Després de la plata europea, Núria Álvarez ja es prepara per al Mundial que, si els conflictes bèl·lics ho permeten, s'ha de fer l'agost a Abu Dhabi.
