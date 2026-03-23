La picaresca de Joan García que no es va veure en el Barça-Rayo
El porter de Sallent va aturar uns segons el partit per unes "pressumptes" molèsties al bessó · L'acció s'hauria orquestrat perquè Raphinha necessitava canviar-se les botes
Dídac Peyret
Joc aturat a la primera part del Barça-Rayo. Joan García s'agenolla a la gespa, es duu la mà bessó esquerra, recordant les seves molèsties davant el Newcastle, i sol·licita assistència mèdica. Els segons al marcador van passant i la graderia es manté en suspens.
Hansi Flic va enviar a escalfar d'urgència a Szczesny, però el polonès no va haver de sortir al camp. La preocupació va ser innecessària i el partit va continuar sense cap altre molèstia per part del porter bagenc.
En declaracions a la roda de premsa posterior al partit, García -escollit MVP del matx-, va donar a entendre que l'ensurt hauria estat una picaresca. El motiu real de l'aturada del joc apunta al fet que Raphinha necessitava canviar-se les botes, i necessitava que es parés la trobada. "Ens ho quedarem per a nosaltres, millor", deia el meta bagenc a la premsa després de la victòria.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques