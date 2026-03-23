Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rescat menors a EsparregueraVolta Ciclista de CatalunyaSuspès l’Artés-NavàsCursa de la Dona de ManresaFesta Major de Poble NouPressupostos de Catalunya
instagramlinkedin

La picaresca de Joan García que no es va veure en el Barça-Rayo

El porter de Sallent va aturar uns segons el partit per unes "pressumptes" molèsties al bessó · L'acció s'hauria orquestrat perquè Raphinha necessitava canviar-se les botes

Joan García parlant amb el metge Ricard Pruna durant el Barça-Rayo / EFE

Alba Díaz

Dídac Peyret

Manresa

Joc aturat a la primera part del Barça-Rayo. Joan García s'agenolla a la gespa, es duu la mà bessó esquerra, recordant les seves molèsties davant el Newcastle, i sol·licita assistència mèdica. Els segons al marcador van passant i la graderia es manté en suspens.

Hansi Flic va enviar a escalfar d'urgència a Szczesny, però el polonès no va haver de sortir al camp. La preocupació va ser innecessària i el partit va continuar sense cap altre molèstia per part del porter bagenc.

Notícies relacionades

En declaracions a la roda de premsa posterior al partit, García -escollit MVP del matx-, va donar a entendre que l'ensurt hauria estat una picaresca. El motiu real de l'aturada del joc apunta al fet que Raphinha necessitava canviar-se les botes, i necessitava que es parés la trobada. "Ens ho quedarem per a nosaltres, millor", deia el meta bagenc a la premsa després de la victòria.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents