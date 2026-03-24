Ciclisme | Volta Catalunya
El danès Magnus Cort venç en l’arribada a Banyoles
El guanyador de la primera etapa, Dorian Godon, manté el lideratge abans d’afrontar una jornada de mitja muntanya a la Costa Daurada
Agències | Regió7
El danès Magnus Cort (Uno-X Mobility) va ser el vencedor de la 2a etapa de la Volta Catalunya, de 167,4 quilòmetres i que transcorria entre Figueres i Banyoles. El veterà ciclista de 33 anys va superar en un esprint exigent el jove francès Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) i a l’italià Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech) per sumar, així, un altre nom a la llista de guanyador de la prestigiosa prova catalana. El triomfador de la primera etapa, Dorian Godon (Ineos Grenadiers), va mantenir el maillot de líder empatat amb el danès.
Els 161 ciclistes de la cursa van sortir de Figueres i van enfilar la pujada de l’Alt del Purgatori (3a categoria), l’única dificultat de muntanya d’una jornada que afavoria els velocistes.
Des de l’inici, cinc ciclistes es van escapar. Baptiste Veistroffer i Liam Slock (Lotto Intermarché) van protagonitzar un emocionant pols als grans equips del pilot en la seva persecució. Slock es va mantenir com a cap de curs fins a la pancarta de l’últim quilòmetre.
Va ser aleshores quan es va fer inevitable una arribada a l’esprint als carrers de Banyoles, on en passades edicions de la Volta hi havien guanyat velocistes de llegenda com Erik Zabel, Mark Cavendish o Alessandro Petacchi, i enguany Magnus Cort hi ha posat el seu nom.
La 3a etapa de la Volta a Catalunya tindrà avui la Costa Daurada com a gran protagonista, amb un recorregut entre Mont-roig del Camp i Vila-seca en què se superaran els ports de muntanya de l’Alt de la Mussara (1a categoria), el Coll de Capafonts (2a categoria) i el Coll Roig (3a categoria).
