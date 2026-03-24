El Furio Jol suma medalles a l’Open de Saragossa i al Campionat de Catalunya Infantil
Els esportistes celebren diversos podis en dues competicions disputades aquest cap de setmana a Saragossa i Barcelona
Ruben Costa
El Club Furio Jol de Vilanova del Camí ha tancat un cap de setmana molt positiu amb una collita de medalles en dues cites destacades del calendari de taekwondo: el 10è Open d’Aragó, celebrat a Saragossa, i el Campionat de Catalunya Infantil, disputat al Poliesportiu de la Mar Bella de Barcelona.
Dissabte, sis esportistes del club van participar en l’Open de Saragossa de combat, competint contra un elevat nombre de participants. En categoria sènior, Isaac Carmona va aconseguir la medalla de plata després de disputar cinc combats. En categoria júnior, els resultats també van ser destacats, amb dues medalles de plata per a Pedro Zamora i Joel Carmona, i un bronze per a Asier Gualda. Daniel Montes va ser eliminat en la primera ronda, mentre que en categoria precadet, Unai Montes també va caure en la primera eliminatòria. El club ha felicitat tots els participants per l’esforç i la competitivitat demostrada, i ha destacat la tasca de l’entrenador Alberto Fernández, que va acompanyar l’equip durant la jornada.
D’altra banda, diumenge va ser el torn del Campionat de Catalunya Infantil, on els joves del Furio Jol van tornar a obtenir grans resultats. Guillermo Prieto, Unai Montes i Eric Morales es van proclamar campions amb medalla d’or, mentre que Andreu Fernández, Mohamed Moumen i Asier González van aconseguir el bronze. Ian Scotto també va completar una bona actuació. El director de l’escola, Jonathan González, va destacar que “ha estat un dia molt intens, i tots els joves han lluitat amb cor i determinació des del primer fins a l’últim combat”.
