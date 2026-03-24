Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
El millor trail runner del món deixa una altra sessió espectacular a Pollença mentre prepara el seu proper esdeveniment a Mallorca
David Boti
Kilian Jornet ja és a Mallorca. El corredor de la Cerdanya ha tornat a deixar una d’aquestes sessions que semblen irreals fins i tot per al nivell més alt de l’esport. A Pollença, el considerat el millor corredor de trail de la història, va completar un recorregut de 20,03 quilòmetres amb 466 metres de desnivell positiu en només 1h 17 minuts, a un ritme que fregava l’absurd tenint en compte el terreny.
En el seu “entrenament” d’aquest dilluns, en Kilian va córrer a un ritme mitjà de 3:53 el quilòmetre amb una potència mitjana de 265 W. I ho va fer precisament al municipi mallorquí on es disputa la Cursa Tomir aquest diumenge 29 de març (36 quilòmetres i 1.920 metres de desnivell positiu).
Encara que l’organització de la cursa no ho ha fet oficial, el català i la seva parella Emelie Forsberg apareixen a la llista d’inscrits, així com el seu company d’equip, el marroquí Elhousine Elazzaoui. Altres noms de l’equip NNormal que surten a la llista són la xinesa Guo Shi i la francesa Lucille Germain.
Durant aquesta setmana i a través de la Kilian Jornet Foundation, el corredor també ha anunciat un esdeveniment especial a Mallorca: una conversa oberta amb ell mateix sobre creativitat, constància i compromís, que se celebrarà el pròxim 26 de març a l’Estadi Mallorca Son Moix.
Perquè si alguna cosa defineix en Kilian millor que la seva capacitat física, és la seva manera transversal d’entendre l’esport. “No som màquines”, ha repetit en moltes ocasions, posant el focus en l’equilibri entre rendiment, ment i entorn. D’aquí el seu paper en la fundació i també la creació de NNormal, la seva pròpia marca de roba i calçat esportiu, juntament amb Camper.
Mentrestant, sobre el terreny, continua demostrant que està en una altra dimensió. La seva última sortida a Mallorca no és només una xifra en una aplicació: és un avís abans de l’inici real de la seva temporada a Zegama, el pròxim 17 de maig.
