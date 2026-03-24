Bàsquet / Super Copa Masculina
El Martorell s'alça vençedor d'un partit d'infart contra el Santfeliuenc (93-98)
Els del Baix Nord van passar de dominar la primera meitat a necessitar dues pròrrogues i dos cops de fortuna per guanyar el duel
El CB Martorell va encadenar la tercera victòria consecutiva a Super Copa Catalunya després de sotmetre el Santfeliuenc (93-98) en un autèntic thriller de partit marcat per dues pròrrogues. Els del Baix Nord van passar de dominar la primera meitat del duel a dependre de dos cops de fortuna en l’últim quart i el primer temps suplementari. Amb el triomf, escalen fins al sisè lloc de la classificació i afronten l’aturada de Setmana Santa amb la moral reforçada.
El matx es va disputar al municipal del Papiol per les obres que s’estan fent al pavelló de Sant Feliu de Llobregat.
Els martorellencs van signar una primera meitat d’alt nivell que només va tenir com a contrapunt uns minuts inicials en què els del Baix Llobregat van ser superiors (11-6). A partir d’aleshores, la formació dirigida per Andrés Joya va passar el corró fins al descans, assolint una renda pròxima als vint punts.
Però a la tornada dels vestidors el vent va canviar de direcció. Un parcial 13-0 de sortida per part dels amfitrions els situava de nou dintre del partit (43-47, min. 23). I més endavant, van assumir la iniciativa de fins a set punts de diferència (71-64, min. 36). Quan semblava que el Martorell estava abocat a la derrota, un final d’infart va portar el matx a la pròrroga.
Amb empat a 75, Bergada, del Santfeliuenc, va anotar un triple a falta de dos segons i, Ortiz, del Martorell, va replicar després de temps mort amb un extraordinari llançament des de la cantonada. En el primer temps extra, per sort per als del Baix Nord, Ala va errar els dos últims tirs lliures, i en el segon temps suplementari, l’equip de Joya va tenir més forces que l’adversari.
Fitxa tècnica
CLUB BASQUET SANTFELIUENC: Melgarejo 23, Ala 17, Bergada 23, Ndiaye 4, Gonazález 6 -cinc inicial- Aranda, Bauza, Garcia 2, Torrent 13, Moreno 3, Claver 2
CB MARTORELL: V.Díaz 9, Joya 24, Cáceres 18, Corral 2, Bascuñana 10 -cinc inicial- A.Díaz 6, Ribas 2, Peláez, Cejas, Corominas 6, Yeste, Ortiz 15
ÀRBITRES: Gotsens i Salas
PARCIALS: 13-19, 30-47, 56-58, 78-78 (final), 86-86 (primera pròrroga), 93-98 (segona pròrroga)
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa