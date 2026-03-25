Futbol/Lliga de Campiones
El Barça encarrila els quarts de la Lliga de Campiones amb un recital al feu de l’etern rival (2-6)
Les blaugrana posen gairebé els dos peus a les semifinals del torneig amb un resultat de record mític a Valdebebas
El Barça ha deixat molt ben encarrilada la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campiones apallissant el Reial Madrid a l’estadi Alfredo di Stéfano (2-6). Ewa Pajor i Esmee Brugts han obert foc ben aviat amb dos gols en els primers quinze minuts de partit. Linda Caicedo ha escurçat diferències, però Irene Paredes, Pajor en segona instància, Vicky López i Alèxia Putellas han transmutat el triomf en golejada. Entremig, Caicedo ha anotat la diana del matx amb un míssil des del balcó de l’àrea.
Les blaugrana han posat l’eliminatòria a favor seu ben aviat amb una gran jugada a la banda esquerra en què Putellas ha assistit Pajor perquè marqués a boca de gol. Pocs minuts després, Brugts ha fet el segon amb un xut dins l’àrea que Misa no ha refusat adientment.
Quan el Barça estava a punt de fer el tercer, Caicedo ha donat una nova vida al Madrid amb una gran jugada individual en què superava Cata Coll en un mà a mà. Llavors, Paredes amb una inapel·lable rematada de cap ha tornat a establir els dos gols de diferència abans del descans.
A la represa, Pajor ha transformat el seu segon gol de la tarda a passada de Patri en una cavalcada pel mig del terreny de joc i Vicky López ha foradat la xarxa per cinquena vegada a l’equador del segon acte. Dos minuts després, Caicedo ha deixat el gol de la nit amb un autèntic obús al llindar de l’àrea que Coll no ha pogut aturar. Alèxia ha arrodonit la jornada anotant un penal al final.
La tornada serà a l’Spotify Camp Nou dijous que ve.
REIAL MADRID: Misa, Navarro, Méndez Lakrar, Holmgaard, Weir (Dorado min 65), Angeldahl, Däbritz (Toletti min 65), Athenea (Santiago min 85), Feller (Keukelaar min 65), Caicedo
FC BARCELONA: Coll, Batlle, Camara (Mapi min 74), Paredes, Brugts, Alèxia, Patri, Serrajordi (Graham min 60), Pina, Pajor (Salma min 67), Vicky López (Schertenleib min 74)
ÀRBITRES: Maria Sole Ferrieri Caputi. Ha amonestat amb groga Pere Romeu
GOLS: 0-1 Pajor min 6, 0-2 Brugts min 13, 1-2 Caicedo min 30, 1-3 Paredes min 32, 1-4 Pajor min 57, 1-5 Vicky López min 64, 2-5 Caicedo min 66, 2-6 Alèxia (p) min 89
