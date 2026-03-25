Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu assegura que defensarà els seus interessos després de la "fugida" de Shaylee Gonzales
La jugadora estatunidenca no es va presentar amb l'equip després d'uns dies de descans i ja no va jugar contra el Joventut
El Cadí la Seu ha manifestat, en una nota feta pública a través de les seves xarxes socials, que defensarà els seus interessos després de la fugida de la seva jugadora Shaylee Gonzales, que no es va presentar als entrenaments després d'uns dies de descans que havia donat a la plantilla el nou entrenador del club, Pepe Vázquez.
Aprofitant la finestra FIBA, el tècnic gallec havia permès que les jugadores s'allunyessin uns dies de la dinàmica de l'equip abans de rebre el Joventut en un duel cabdal per evitar el descens. Gonzales, però, no va tornar i tampoc no va participar en el partit.
El Cadí ha manifestat que "davant d'aquesta situació, el club està treballant per defensar els seus interessos i desbloquejar-la, valorant les accions pertinents".
Per sort, l'equip urgellenc va guanyar contra la Penya sense la seva jugadora. Va manifestar que "volem destacar amb orgull el compromís inqüestionable de totes les jugadores i del cos tècnic que sí que hi són.L’equip va demostrar caràcter, unitat i una entrega absoluta per treure endavant una victòria que va molt més enllà del resultat, una mostra de fortalesa, orgull i compromís col·lectiu. Aquesta victòria reforça la identitat d’un equip que lluita, que creu i que està plenament compromès amb l’escut".
L'equip de la Seu torna a tenir una aturada aquesta setmana per la disputa de la Copa de la Reina i reapareixerà el dia 4 d'abril amb la visita de la pista del Jairis. Caldrà veure si incorpora alguna jugadora en el lloc d'una Gonzales que tenia una mitjana d'11,2 punts i 10,5 de valoració per jornada.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres