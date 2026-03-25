Voleibol
El canvi generacional ja dona els seus fruits a l’AE Vòlei Manresa
Amb una plantilla farcida de jugadors de la casa i amb una mitjana d’edat que frega els 23 anys, la formació dirigida per Dídac Martínez ha signat el millor resultat històric a la tercera divisió nacional
L’AE Vòlei Manresa continua fent passos agegantats a Primera Divisió, la tercera categoria estatal del voleibol espanyol. Si fa tres anys patien els estralls d’aguantar la categoria amb una plantilla renovada, ara ja comencen a treure el cap a les posicions capdavanteres. I és que un cop conclosa la temporada regular al grup B de la competició, l’entitat ha firmat el seu millor resultat històric amb una admirable quarta plaça que «avala», segons explica a Regió7 el president, Dídac Martínez, la progressió feta amb una plantilla farcida de jugadors locals, amb una mitjana d’edat que frega els 23 anys.
«Hem confirmat que anem evolucionant cap a millor. Els nois, que ja apuntaven maneres, s’han consolidat en aquesta categoria perquè disposen d’un bon nivell i seguiran donant resultats bons», assegura el també tècnic de l’equip sobre el marge que encara tenen per davant.
La clau d’aquesta progressió, constant, assegura, no ha estat cap altre que «l’esforç i el compromís» d’una plantilla que ha de costejar les seves despeses de desplaçament amb les quotes que paguen els integrants del club. A més, un altre contratemps que fa encara més meritòria la classificació final dels joves bagencs han estat les lesions. «No hem pogut gaudir de tot l’equip al 100% en tota la temporada», reconeix Martínez.
Només tres dels dotze rivals que conformen el grup han sumat més punts que els manresans i, tots ells, amb jugadors estrangers o veterans que, en alguns casos, han militat en categories superiors.
Així doncs, l’AE Manresa, quart, ha clos la lliga amb 36 punts, per darrere del CV Reus (54), tercer classificat , l’Hidropres CEV L’Hospitalet (57), segon, i el Club Voleibol Pòrtol (59), que ha acabat líder del grup. Els dos primers disputen la promoció d’ascens.
D’altra banda, pel que fa al sènior femení, caldrà més temps per veure una progressió esportiva i consolidar el canvi generacional. La formació es troba immersa a Tercera Catalana i va finalitzar en el primer lloc de la primera fase del grup D. Ara mateix ocupa el setè lloc del grup de promoció 2.
Un creixement sostingut
Un total de 22 equips i 260 jugadors, repartits entre 11 equips masculins i femenins, amb més presència de noies, conformen una entitat que exemplifica l’interès creixent per aquest esport i situa el club com a «referent a la Catalunya central».
El pressupost de l’entitat s’aproxima als 200.000 euros que procedeixen, majoritàriament, de les quotes dels socis, i una part, de les línies de subvencions de l’Ajuntament. Per entrenar, disposen de les pistes de l’Ateneu, el Lacetània i el Puigberenguer. Tanmateix, es tracta d’uns espais insuficients per donar cabuda a tots els jugadors interessats. El passat estiu, 150 persones en van quedar fora.
«La inversió en instal·lacions esportives hauria de ser més gran. Tenim un dèficit d’instal·lacions que fa que ens hàgim d’arremangar de mans i mànigues per desenvolupar el nostre esport», lamenta. I afegeix: «fins que no es resolgui la remodelació del Congost, la resta d’entitats estarem a la cua».
Aquesta circumstància no ha impedit que el club aposti any rere any per la captació de nous jugadors a través de les activitats extraescolars i els consolidats campus d’estiu i de Setmana Santa. Enguany, a més, preparen una especial vintena edició del torneig de la plaça Major, amb activitats complementàries.
