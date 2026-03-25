El CE Súria obre les inscripcions per a la tercera Batalla de Porters

La competició tindrà lloc l'1 de maig al camp municipal del municipi bagenc i hi poden participar jugadors del futbol base des de benjamí fins a juvenil

L'últim dia per apuntar-se és el 16 d'abril

Imatge de l'edició de l'any passat de la Batalla de Porters / CE Súria

Pol Vilà

Manresa

El CE Súria ja es prepara per a la tercera edició de la Batalla de Porters. El campionat, en què poden participar jugadors del futbol base des de benjamí fins a juvenil, tant en categoria masculina com femenina, tindrà lloc el pròxim 1 de maig, al camp municipal Riera de Tordell, des de 2/4 de 9 del matí fins a les 3 de la tarda.

Els interessats tenen temps per inscriure's fins al 16 d'abril omplint un formulari que poden trobar al perfil d'instagram del club o escanejant un codi QR a la publicació de l'anunci. Els participants podran escollir si volen apuntar-se a la modalitat bàsica, per un preu de 35€, o la inscripció més uns guants model TwoFive Atlanta Advanced, en aquest cas per 55€.

Amb la inscripció a la Batalla de Porters, cada participant s'endurà una bossa de regal i tindrà inclosa l'assegurança d'Allianz, un entrepà i aigua. Els guanyadors rebran equipament esportiu de la marca TwoFive.

El tirador sallentí Pau Martínez es classifica en segona posició al Trofeu Generalitat de Catalunya

La VolCat tornarà a portar a Igualada un Giro de la Toscana de bicicleta de muntanya

L'Iran rebutja la proposta de Trump i posa condicions maximalistes per posar fi a la guerra

Elisabet Oller Muixí, administradora de la loteria Guimerà de Manresa, que fa 60 anys: «Abans, quan tocava la loteria, ens portaven rams de flors i bombons»

La Policia Local apaga un incendi a la cuina d'un pis de Martorell

L'escola d'arts marcials Viturtia obté quatre medalles en dos campionats

El periodista berguedà Marc Canturri, nou president de la Demarcació Catalunya Central

