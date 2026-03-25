El CE Súria obre les inscripcions per a la tercera Batalla de Porters
La competició tindrà lloc l'1 de maig al camp municipal del municipi bagenc i hi poden participar jugadors del futbol base des de benjamí fins a juvenil
L'últim dia per apuntar-se és el 16 d'abril
El CE Súria ja es prepara per a la tercera edició de la Batalla de Porters. El campionat, en què poden participar jugadors del futbol base des de benjamí fins a juvenil, tant en categoria masculina com femenina, tindrà lloc el pròxim 1 de maig, al camp municipal Riera de Tordell, des de 2/4 de 9 del matí fins a les 3 de la tarda.
Els interessats tenen temps per inscriure's fins al 16 d'abril omplint un formulari que poden trobar al perfil d'instagram del club o escanejant un codi QR a la publicació de l'anunci. Els participants podran escollir si volen apuntar-se a la modalitat bàsica, per un preu de 35€, o la inscripció més uns guants model TwoFive Atlanta Advanced, en aquest cas per 55€.
Amb la inscripció a la Batalla de Porters, cada participant s'endurà una bossa de regal i tindrà inclosa l'assegurança d'Allianz, un entrepà i aigua. Els guanyadors rebran equipament esportiu de la marca TwoFive.
