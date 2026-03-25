Ciclisme
Evenepoel cau en el seu primer atac a Vingegaard en la Volta a Catalunya
El belga havia intentat agafar distància abans de l’inici de la muntanya, amb una etapa, la de dijous, que passarà pel Moianès i el Lluçanès
El francès Godon aprofita l'avinentesa per guanyar una altra etapa i mantenir el lideratge de la prova
Agències
La tercera etapa de la Volta a Catalunya podria haver vist com els dos màxims favorits, Remco Evenepoel (Red Bull Bora) i Jonas Vingegaard (Visma) es distanciaven just abans de l’inici de la muntanya. Però no ha estat així. Una caiguda del belga quan negociava una rotonda, ja en els darrers metres, ha provocat que el danès també s’aturés i tots dos fossin engolits pel gran grup. L’avinentesa l'ha aprofitada el líder, el francès Dorian Godon (Ineos) per imposar-se en una nova arribada massiva, ara a Vila-seca, i mantenir el jersei blanc-i-verd de primer classificat.
Tot abans de la primera entrada de la prova a la Catalunya Central. La jornada de dijous unirà Mataró i Camprodon, després de 173 quilòmetres i una pujada final a Vallter que obrirà forats. A mig trajecte, pas pel Moianès, per Moià i l’Estany, i també pel Lluçanès, a Oristà i Olost, com a prèvia de les dues etapes que tindran el Berguedà com a protagonista.
Tornant a aquest dimecres, els protagonistes de la jornada han estat un grup de sis homes, entre els quals qui està sacsejant més la cursa, el francès Baptiste Veistroffer (Lotto), líder de la muntanya. Amb ell, el seu company Reuben Thompson, Diego Uriarte (Kern Pharma), Yago Agirre (Euskaltel), Josh Burnett (Burgos) i Mark Stewart (Modern Adventure) han anat travessant tot els ports a davant fins que han estat caçats a trenta quilòmetres.
Llavors, protagonisme del vent fins que, a 24 km, Evenepoel ha ha intentat i s'ha endut Vingegaard a roda. Tots dos semblava que es jugarien la victòria parcial, però la caiguda d’Evenepoel ho ha tornat a reagrupar tot.
