L'escola d'arts marcials Viturtia obté quatre medalles en dos campionats

El mestre Toni Viturtia finalitza en segona posició a l'Open Internacional d'Aragó en la modalitat de poomsae, mentre que l'equip de combat disputa el Campionat de Catalunya amb un balanç d'una plata i dos bronzes

L'equip de competició de combat va obtenir tres medalles en el Campionat de Catalunya Infantil de Combat / Arxiu particular

L'escola manresana d'arts marcials Viturtia va aconseguir quatre medalles en un intens cap de setmana de competició en què els equips de poomsae i combat van participar simultàniament en dues proves.

El mestre de l'escola, Toni Viturtia, va firmar una actuació destacada a l'Open Internacional d'Aragó, que li va permetre pujar al podi i sumar una medalla de plata. Es tracta d'una cita de gran prestigi que reuneix competidors d'alt nivell.

D'altra banda, l'equip de competició de combat es va traslladar a Barcelona per disputar el Campionat de Catalunya Infantil de Combat. El gran rendiment dels joves esportistes sobre el tatami els va reportar un total de tres medalles: un argent i dos bronzes.

