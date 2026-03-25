El tirador sallentí Pau Martínez es classifica en segona posició al Trofeu Generalitat de Catalunya

El bagenc va superar el seu rècord personal en la categoria Pistola 9mm, assolint un registre de 559 punts

El sallentí Pau Martínez en el Trofeu Generalitat de Catalunya

El sallentí Pau Martínez en el Trofeu Generalitat de Catalunya / Arxiu particular

El tirador sallentí del Club Tir Bages Pau Martínez va classificar-se en segona posició al Trofeu Generalitat de Catalunya disputat a Mollet del Vallès, a les instal·lacions de l'Institut de Seguretat Pública. El bagenc va superar el seu rècord personal en la categoria de Pistola 9mm, assolint un registre de 559 punts.

Martínez va quedar empatat amb el tercer classificat, sobre el qual es va imposar en la ronda de desempat, acreditant 46 punts amb 5 trets.

Notícies relacionades

En els dos darrers anys, en la categoria de pistola estàndard, el tirador sallentí també ha estat entre els millors classificant-se a la tercera posició del Campionat de Catalunya.

  1. El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
  2. Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
  3. Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
  4. Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
  5. Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
  6. Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
  7. La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
  8. Un excursionista es desorienta i es perd a Montserrat al voltant de mitjanit

El tirador sallentí Pau Martínez es classifica en segona posició al Trofeu Generalitat de Catalunya

El tirador sallentí Pau Martínez es classifica en segona posició al Trofeu Generalitat de Catalunya

La VolCat tornarà a portar a Igualada un Giro de la Toscana de bicicleta de muntanya

La VolCat tornarà a portar a Igualada un Giro de la Toscana de bicicleta de muntanya

L’Iran rebutja la proposta de Trump i posa condicions maximalistes per posar fi a la guerra

L’Iran rebutja la proposta de Trump i posa condicions maximalistes per posar fi a la guerra

Elisabet Oller Muixí, administradora de la loteria Guimerà de Manresa, que fa 60 anys: «Abans, quan tocava la loteria, ens portaven rams de flors i bombons»

Elisabet Oller Muixí, administradora de la loteria Guimerà de Manresa, que fa 60 anys: «Abans, quan tocava la loteria, ens portaven rams de flors i bombons»

El CE Súria obre les inscripcions per a la tercera Batalla de Porters

El CE Súria obre les inscripcions per a la tercera Batalla de Porters

La Policia Local apaga un incendi a la cuina d'un pis de Martorell

La Policia Local apaga un incendi a la cuina d'un pis de Martorell

L'escola d'arts marcials Viturtia obté quatre medalles en dos campionats

L'escola d'arts marcials Viturtia obté quatre medalles en dos campionats

El periodista berguedà Marc Canturri, nou president de la Demarcació Catalunya Central

El periodista berguedà Marc Canturri, nou president de la Demarcació Catalunya Central
