El tirador sallentí Pau Martínez es classifica en segona posició al Trofeu Generalitat de Catalunya
El bagenc va superar el seu rècord personal en la categoria Pistola 9mm, assolint un registre de 559 punts
Regió7
Manresa
El tirador sallentí del Club Tir Bages Pau Martínez va classificar-se en segona posició al Trofeu Generalitat de Catalunya disputat a Mollet del Vallès, a les instal·lacions de l'Institut de Seguretat Pública. El bagenc va superar el seu rècord personal en la categoria de Pistola 9mm, assolint un registre de 559 punts.
Martínez va quedar empatat amb el tercer classificat, sobre el qual es va imposar en la ronda de desempat, acreditant 46 punts amb 5 trets.
En els dos darrers anys, en la categoria de pistola estàndard, el tirador sallentí també ha estat entre els millors classificant-se a la tercera posició del Campionat de Catalunya.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Un excursionista es desorienta i es perd a Montserrat al voltant de mitjanit