Ciclisme de muntanya
La VolCat tornarà a portar a Igualada un Giro de la Toscana de bicicleta de muntanya
La cursa sènior tindrà lloc el 3 i el 4 d'abril i anirà acompanyada d'activitats colaterals una sortida de gravel, bicicletes elèctriques i curses infantils
Les inscripcions encara són obertes fins al dia 1 i hi ha prevista la presència de 500 participants de vint països
La regidora d'Esports de l'Ajuntament d'Igualada, Patrícia Illa, ha comparat aquest dimecres al migdia l'Anoia amb la Toscana. El motiu, moltes característiques que, segons ella, tenen en comú els dos territoris. Més enllà de l'eslògan, fins a cert punt publicitari, el cert és que cada any per Setmana Santa, enguany els dies 3 i 4, la ciutat s'engalana per rebre una competició ciclista, no tan internacional com el Giro que es corre a la regió italiana, però que aplega 500 participants de vint països diferents. Poca broma.
La VolCat d'enguany, la que coincideix amb el 25è aniversari d'Ocisport, l'empresa que l'organitza, comptarà amb dues etapes en recorreguts ja consolidats en les últimes edicions en què, com sempre, els professionals i els aficionats formen un sol grup amb la possibilitat de gaudir dels paratge de la zona.
I un és l'enorme Parc Central, un pulmó d'Igualada que ha acollit la presentació. Un altre dels presents a l'acte, Albert Balcells, el director general d'Ocisport, l'ha qualificat de "joia" i s'ha mostrat content de tenir-lo com a escenari de les sortides i les arribades de totes les proves. Recordava que "els ciclistes que han vingut els darrers anys han anat veient la seva transformació i valora que tinguem un punt així al mig de la ciutat".
Dues etapes
Durant l'acte també han comparegut el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, i el representant del principal patrocinador, la firma suïssa Scott, Rafa Sánchez. S'ha donat a conèixer que hi haurà dues etapes. La primera va fins a Carme, té 44,16 quilòmetres i 775 metres de desnivell positiu. Es correrà per Divendres Sant.
L'endemà, tindrà lloc la segona, considerada la "reina", en direcció a Tous, amb gairebé 67 quilòmetres de distància i 1.491 metres de desnivell. Com sempre, les inscripcions, que es tanquen el proper dimecres, 1 d'abril, permeten apuntar-se a una o a les dues jornades i en l'apartat open o professional, amb diferents preus. També hi ha l'opció de participar per als júniors i els cadets, que tindran un punt de finalització del seu recorregut corresponent a la distància de la classificació UCI.
En la seva presentació, Balcells també ha reconegut que "Cada any diem que la VolCat és especial, però aquest any ho volem ressaltar perquè hem ampliat el format de festival i participatiu. És un dels aspectes que més volem potenciar. S’inclou el gravel, la bicicleta elèctrica i els kids, tot per promoure encara més el ciclisme en les seva banda popular i iniciació".
El destacable de totes les edicions de la VolCat són els esdeveniments que acompanyen les etapes i que permeten viure el ciclisme, durant una època de vacances, a tothom qui assisteixi, o fins i tot acampi, al Parc Central. Divendres hi haurà l'habitual cursa infantil gratuïta de la VolCat Kids. Dissabte, una sortida no competitiva de gravel i també una de bicicleta de carretera i una de vehicles elèctrics [E-Bike]. Davant d'aquesta oferta, i havent-hi Igualada, no és necessari anar fins a la Toscana.
Participants coneguts i els Jocs a l'horitzó
El director general d'Ocisport, Albert Balcells, també ha destacat el potencial esportiu de la VolCat. Ho ha exemplificat afirmant que "continuem sent prova dins del calendari UCI i puntua per al rànquing mundial. Això fa que ens vinguin grans competidors a buscar punts" per tal d'escalar en els rànquings o assolir campionats.
Entre els noms més destacats hi ha el del neerlandès Hans Becking, tres vegades triomfador a Igualada, en les edicions del 2019, 2021 i 2023. També competirà un altre dels habituals del podi anoienc, el portuguès Thiago Ferreira, guanyador en dues ocasions, el 2017 i el 2018.
En l'apartat femení, Balcells també ha destacat la presència de la barcelonina Marta Cano, membre de la selecció estatal "que està treballant per ser als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028". D'aquesta manera, participant en la prova igualadina d'Ocisport, "també contribuïm a que els corredors d’àmbit estatal tinguin oportunitat d’assolir els punts" necessaris per tal que, a llarg o a curt termini, assoleixin objectius superiors.
