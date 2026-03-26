Futbol/Tercera RFEF
El Badalona empata a l'Escala i el CE Manresa torna a ser colíder de Tercera RFEF (1-1)
Tots dos equips es troben igualats a punts a la recerca de l'única plaça d'ascens directe quan falten set jornades per acabar la lliga
El Badalona només va poder empatar al camp de l'Escala (1-1) en partit ajornat de Tercera RFEF el 15 de març per culpa del vent a l'Empordà, i no va poder posar avantatge sobre el CE Manresa al capdavant de la classificació. Totes dues formacions tenen ara 53 punts, en disposen de quatre sobre el Cornellà, i falten set partits per al final de la competició. Només el primer puja directament a Segona RFEF.
En el duel de l'Escala, els badalonins es van avançar a la primera meitat, amb una rematada tot sol de Morales, qui va aprofitar una jugada col·lectiva de tota la seva formació. Abans del descans va empatar Adri Expósito pels locals, després d'una arrencada des del centre del camp culminada amb un fort xut. El Badalona hauria pogut endur-se els tres punts en el descompte de la segona part, però Pol Júnior va enviar a fora una acció molt clara davant del porter.
Dissabte, el Manresa rep el Vic i el Badalona viatja a Lleida. Es tracta dels dos últims de la classificació, amb la qual cosa el normal és que tots dos vencin. Durant la Setmana Santa, dijous, els bagencs visiten Peralada i, dos dies més tard, els badalonins reben el Tona. Es tracta de dos conjunts de la zona mitjana.
A l'horitzó, però, tothom té al cap la data del 26 d'abril, quan totes dues formacions es veuran les cares al Nou Estadi del Congost en un duel que pot ser determinant, ja que després només faltaran dues jornades per al final del campionat. En l'anada, hi va haver empat a un a Badalona, per si l'average fos necessari per determinar desempats. Ara mateix, compta el general que és de dos gols a favor dels badalonins, motiu pel qual són líders.
