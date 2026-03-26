Bàsquet
La gran família de la Copa Campions agraeix el suport rebut durant la fase de Manresa
Les persones properes a un dels jugadors de l'equip del Baxi, Ampans i La Salle, Dani Aranda, resumeixen el sentiment del grup durant aquells dies
La fase de la Copa Campions de l'ACB, per a persones amb discapacitat intel·lectual, que es va dur a terme al Nou Congost del 13 al 15 de març passat segueix creant emocions. El resultat final, amb victòria del Girona, va ser el del menys per a tres dies en què tothom es va sentir integrat darrere d'una pilota de bàsquet.
La família d'un dels jugadors de l'equip del Baxi, Ampans i La Salle, Dani Aranda, ha volgut expressar amb una carta la satisfacció d'aquells moments. Diu així.
Som la família de Daniel Aranda Caparrós. Voldríem expressar i compartir què ha suposat per a ell i nosaltres aquesta Copa Campions. Per a ell ha estat una experiència inoblidable, plena d'il·lusió i amb moltíssima motivació personal, en què s'ha reforçat la seva autoestima i les seves capacitats amb molta confiança.
Hem vist el nostre fill com ha gaudit preparant-se per poder jugar aquesta Copa, sentir-se un jugador, poder representar un equip com el Baxi i jugar en aquest pavelló. Ha estat un repte per a ell i un treball de superació important. Veure què ha suposat preparar-se com a equip, l'esforç de cadascun d'ells i com han treballat els entrenadors ha estat fonamental per defensar amb il·lusió, motivació, orgull, respecte i admiració com a equip aquesta samarreta que tant els apassiona.
Com a família hem pogut compartir moments amb passió i gaudir amb les altres famílies del nostre equip i dels altres. Vull expressar el nostre agraïment a la implicació, dedicació i compromís a Ampans, juntament amb el Baxi Manresa i La Salle. Pel seu suport fonamental per fer realitat aquest projecte permetent que puguin gaudir d'una competició esportiva de primer nivell, podent fomentar la pràctica esportiva, oferint oportunitats de superació.
El seu treball constant i una visió inclusiva és fonamental per a ell. Volem agrair a la ciutat de Manresa i al Bages el seu compromís i implicació. Agrair a aquest diari i als mitjans de comunicació locals la visibilitat respecte d'aquest projecte i la seva visió inclusiva. Gràcies per ser part d'aquest assoliment i sumar valors molt importants a la vida. Esperem poder col·laborar en futurs projectes que ens acostin l'esport a tots per igual. Moltes gràcies.
