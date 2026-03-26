Gimnàstica artística
Laia Font competeix a Jesolo abans d'anar, amb Thierno Diallo, a les proves de la Copa del Món del Caire i Osijek
Els gimnastes de l'Egiba compensen la no celebració del torneig de Doha amb una marató de competicions en les dues properes setmanes
Regió7
La gironellenca Laia Font i el manresà Thierno Diallo, de l'Egiba, s'enfronten a una autèntica marató durant les properes dues setmanes. Font la inicia aquest cap de setmana amb la participació en el trofeu Città di Jesolo, a Itàlia, una cita que no era al seu calendari, però que ha hagut d'afrontar per necessitats de l'equip estatal. Serà una pedra de toc pel que li espera a continuació.
I és que dimecres, dia 1, haurà de ser al Caire, on coincidirà amb Diallo. Tots dos han estat convocats per a una prova de la Copa del Món, aquesta, que ha de substituir la que s'havia de celebrar a Doha. Els dies 3 i 4 seran les classificatòries i el 5 i el 6, les finals, en què Font espera tenir tan encert o més que a Antalya, en la primera prova del torneig, en què va aconseguir una medalla de bronze en l'aparell de salt.
I sense solució de continuïtat, el dia 7 ja arrenca la següent prova, la d'Osijek (Croàcia), que ja estava prevista. Tots dos busquen tres bons resultats de cara a anar creixent en els rànquings i per al seu futur, en un any en què hi ha Mundial, a Rotterdam, el proper octubre.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca