Ciclisme/Volta a Catalunya

L'equip d'Iniesta guanya l'etapa a la Volta abans d'afrontar les dues grans etapes

El britànic Vernon s'imposa en una jornada retallada en el tram final, l'ascensió a Vallter, pel vent i que ha passat pel Moianès i el Lluçanès

Pas de la Volta a Catalunya pel Moianès i el Lluçanès

Pas de la Volta a Catalunya pel Moianès i el Lluçanès / Joaquim Alberch

Agències

Camprodon

El britànic Ethan Vernon (NSN Cycling Team) s'ha imposat en la quarta etapa de la Volta a Catalunya, la que havia de ser la primera de muntanya, però que s'ha quedat a mitges. El vent ha obligat a evitar els vint quilòmetres finals, l'ascensió a l'estació de Vallter, i això ha comportat una nova arribada a l'esprint, ara a Camprodon. Vernon ha impedit el tercer triomf del líder, el francès Dorian Godon (Ineos), i ha obtingut un triomf parcial per tercer any.

Amb el pas pel Moianès i el Lluçanès a mig trajecte, per Moià, l'Estany, Oristà i Olost, la cursa s'ha aproximat a les seves dues grans cites. La de divendres, amb sortida a la Seu i arribada, si el vent no ho impedeix, a Coll de Pal, amb tres ports de primera, un de segona i arribada a l'ascensió de categoria especial. Tot abans de la Berga-Queralt de dissabte, que sembla que les ràfegues aquest cop no espatllaran.

La victòria de Vernon ho és també de l'equip NSN, la formació que va absorbir el polèmic Israel-Premier Tech, el que va provocar tants problemes a la passada Vuelta. Ara, sense referències a l'estat hebreu i amb participació, entre d'altres, de l'exfutbolista del Barça Andrés Iniesta, l'NSN busca destacar en jornades com aquesta.

En ella, Remco Evenepoel (Red Bull Bora) ha volgut demostrar que la caiguda d'ahir a Vila-seca no l'ha afectat físicament. Ha sumat bonificacions abans que el líder la muntanya, el més que combatiu Baptiste Veistroffer (Lotto) cacés la seva quarta escapada seguida.

S'ha format un grup de quatre corredors, amb Koen Bouwman (Jayco), Samuel Fernández (Euskaltel) i Merhawi Kudus (Burgos). Aquests dos darrers han sobreviscut fins a divuit quilòmetres de la meta. Però els equips amb esprintadors els tenien controlats. Tom Pidcock (Pinarello) ha guanyat un esprint, el de Sant Joan de les Abadesses, a Evenepoel, abans de la cacera.

En la meta, Vernon, guanyador a Vilanova i la Geltrú el 2022 i l'any passat a Figueres, s'ha imposat a Godon, que manté el lideratge amb 13 segons sobre Pidcock. Acabat el pla, comença divendres la muntanya. Colldarnat, Josa, Fumanya, la Collada Sobirana i, sobretot, el més que exigent Coll de Pal, entre el Berguedà i la Cerdanya, han de dictar sentència.

