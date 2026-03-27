Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa vol espantar 'meigas' dissabte a la pista del Breogán en un partit frontissa
L'equip d'Ocampo, amb les baixes d'Olinde i la probable de Benítez, el dubte de Paulicap i la recuperació de Dani Pérez, visita un rival rocós i que té el mateix nombre de victòries
Tot i ser gallec, d'Ourense, Diego Ocampo va fer un alegat en la prèvia de la visita a la veïna Lugo sobre el fet que no creu, o no vol creure, en les meigas. Tot i que ja se sap que haberlas, haylas. Aquestes li han arribat en forma de lesions, com la llarga d'Olinde, o l'enèsima d'Hugo Benítez, en un tram determinant de la temporada. També en afectacions com les de Brooks en els dos últims partits, la de Dani Pérez, que ha viatjat a Galícia, o un virus de Pauly Paulicap quan semblava que havia trobat el camí.
Malgrat els contratemps, el Baxi intentarà vèncer (18 hores, DAZN i Movistar) un Breogán que té el mateix nombre de triomfs, que és un rival rocós, sobretot a un Pazo que estrena videomarcador, i que ha de servir de frontissa per saber si l'equip deixa la permanència molt clara o ha de mirar massa el retrovisor d'aquí al final del curs.
Per a Ocampo, el Breogán "com a club i equip, té un gran mèrit a nivell històric i també perquè tenen una identitat, saben a què jugar i competeixen molt bé. Juguen molt ràpid, tiren de tres punts quan tenen mig segon i amb jugadors amb vocació de fer-ho".
A més, disposen de "tres jugadors interiors molt equilibrats que fan coses diferents, com ara tirar de fora o intimidar. Després tenim Sakho [ex del Manresa] que és un gran defensor del bloqueig i continuació. Apic que fa molt feina bruta i dos bases que generen molt com Russell i Mavra". A més, "recuperen moltes pilotes i forcen pèrdues, la qual cosa demostra que tenen una gran activitat. A més, tenen un plus a casa perquè el pavelló sempre s'omple".
Tapar forats
Per aquest motiu "hem d'entendre que hem d'igualar sempre la seva intensitat i estar molt concentrats i, entre d'altres coses, com tornem als bàsics en els moments dolents".
Ocampo també va lamentar l'episodi de lesions que viu l'equip perquè "veig els jugadors amb un gran compromís, com contra l'UCAM Múrcia. Em sento orgullós de tothom, però em fa ràbia pel que podria passar si tinguéssim tots els jugadors" en condicions. Això sí, "un cop acceptat això, sempre vols reforçar l'equip [en cas que arribessin nous jugadors] però la meva funció és ser el millor entrenador possible per al club. Li estic agraït perquè em deixi fer coses que a d'altres llocs no em deixarien".
Sobre els possible nervis que poden suscitar alguns resultats, "els jugadors donen la cara i això en lloc de despertar tristesa o por, t'ha de despertar l'orgull. De vegades, les coses no surten com esperes, però cal superar el passat i segur que recuperarem una bona sort que buscarem nosaltres".
Per la seva banda, i des de Lugo, Luis Casimiro, el tècnic del Breogán, defineix el Baxi com un equip "amb una defensa sòlida i gran dinamisme, amb rotacions constants i amb el ritme dels equips d'Ocampo". Per a ell, la clau serà "dominar els temes bàsics del partit amb un ritme alt. Ens coneixem tant tots els equips que serà clau la nostra resposta a les dificultats que posi el rival".
