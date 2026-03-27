Futbol Sala/Segona Divisió B
El Covisa busca una tercera victòria consecutiva que l’allunyi una mica més del descens
L'equip dirigit per Jairo Molero visita aquest dissabte, a 2/4 de 8 de la tarda, l’Hospitalet Bellsport, setè classificat
Després d’un parèntesi d’una setmana, el Covisa Manresa intentarà aquest dissabte, a 2/4 de 8 del vespre contra l’Hospitalet Bellsport, perpetuar la bona dinàmica de les últimes jornades amb l‘objectiu de fugir una mica més de les places de descens. La fita no serà senzilla, ja que l’equip dirigit per Jairo Molero visitarà la pista d’una formació que ocupa el setè lloc del grup 3 de la Segona Divisió B.
Tanmateix, els manresans ja han demostrat que són capaços de sotmetre els rivals de més entitat, com el Ye Faky F.S. al Pujolet (8-5) i l’Illes Balears Palma Futsal (1-2) a domicili. A més, l’única absència, en principi, del Covisa serà la de Checa.
El conjunt de Bellsport, com a local, ha guanyat en 6 ocasions, n’ha empatat en 3 i n’ha perdut unes altres 3. Per tant, números molt diversos en una pista, per altra banda, especialment nefasta pels interessos manresans els últims anys.
Amb 36 punts, els amfitrions del duel buscaran un triomf que els serveixi per apurar les seves poques opcions d’acabar entre els tres primers classificats. Ara mateix, es troben a 12 punts d’aquesta fita.
El Covisa Manresa, per la seva part, és onzè amb 24 punts, un per sobre dels dos primers equips que certificarien el descens de categoria: el Cerezo Futsal Lleida i el Sant Quirze Valles, Assoc. Esp. F. Sala. Aquest últim, però, també immers en una línia positiva de resultats com els bagencs.
