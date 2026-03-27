Hoquei patins/Lliga de Campions
L'Igualada Rigat acomiada la Champions a casa golejant el Saint-Omer (5-1)
Els arlequinats resolen el partit davant dels francesos entre el tram final de la primera part i l'inici de la represa
Regió7
L'Igualada Rigat va sumar la segona victòria de la Lliga de Campions en derrotar els francesos del Saint-Omer per 5-1 a Les Comes, en el comiat com a locals a aquesta competició. Les aspiracions igualadines ja s'havien esborrat amb la darrera derrota, a la pista del Barça, però calia vèncer l'equip més dèbil del grup i així va ser, sobretot a un gran final de la primera meitat i a l'inici de la segona.
Els tres primers gols van arribar en els cinc darrers minuts de l'acte inicial. En el primer, una contra ben portada per Biel Llanes va acabar amb gol de Marc González, que va caçar el rebuig del porter Chambel. Dos minuts i mig més tard, un xut de Marc Carol va ser desviat per Ruano i, abans del descans, Llanes va assistir Cardil per al 3-0.
El duel va quedar enllestit amb un altre gol de Marc González a la represa i, tot i que Thiel va reduir la distància, una altra anotació de Cardil va deixar el resultat final.
IGUALADA RIGAT: Busquets, Llanes, Ruano, Carol, Cardil -equip inicial- Marc González, Roma, Llorens i Cañadillas
SAINT-OMER: Chambel, Savreux, Thiel, Llisà, Colin -equip inicial- Mantiñán, Lampasona, Barengo, Mir
ÀRBITRES: Carmazzi i Ferrari (ITA)
GOLS: 1-0 Marc González min 20, 2-0 Ruano min 22, 3-0 Cardil min 23, 4-0 Marc González min 26, 4-1 Thiel min 28, 5-1 Cardil min 32
