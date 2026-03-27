Futbol
Marc Bernal, jugador de Berga, debuta guanyant clarament amb la selecció sub-21 a Xipre (0-7)
El blaugrana actua durant 53 minuts en la clara pallissa del combinat espanyol i tindrà una nova oportunitat contra Kosovo, dimarts vinent
El jugador berguedà del Barça Marc Bernal es va estrenar ahir amb la selecció espanyola sub-21 amb una clara victòria per 0-7 a Xipre, en un partit que no va tenir més història que la del seu debut, encara amb 18 anys. Bernal va actuar durant 53 minuts, quan el marcador ja era de 0-2, en un duel que va veure dos gols del madridista Gonzalo García.
Espanya lidera amb comoditat el seu grup de classificació per a l’Eurocopa, que s’ha de jugar l’any que ve a Albània i Sèrbia, amb 18 punts, cinc més que Finlàndia, amb quatre duels per jugar. El proper serà dimarts davant de Kosovo, a Alcalá de Henares.
L'altre jugador bagenc que hauria pogut debutar aquest divendres amb la seva selecció, el sallentí Joan García, ha quedat fora de la llista de convocats per al duel que l'equip de Luis de la Fuente ha de jugar contra Sèrbia a l'Estadi de la Ceràmica. El porter del Barça també tindrà una nova oportunitat a principi de setmana, en el seu cas dilluns, a l'RCDE Stadium, en el partit que Espanya jugarà contra Egipte.
XIPRE: Stylianou, Viktoros, Giannakou, Venizelos, Mills, Zinonos, Angelopoulos, Poursaitides (Ioannides min 71), Athanasiou (Tzouliou min 54), Theodosiou (Evangelou min 71) i Solomou (Christodolou min 54)
ESPANYA: Salvi, Fresneda (Jiménez min 63), Jon Martín, Yarek, Valle (Obrador min 63), Mario Martín (Fer López min 53), Bernal (Requena min 53), Canales, Mayenda, Gonzalo García (Niño min 68) i Joel Roca
GOLS: 0-1 Mills (pp) min 28, 0-2 G. García min 48, 0-3 F. López min 57, 0-4 G. García min 60, 0-5 Mayenda min 70, 0-6 Niño min 74, 0-7 Joel Roca min 93
