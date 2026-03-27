Bàsquet
El Sedis La Lola conclou la seva participació a la Minicopa femenina de Tarragona
L'equip de la Seu d'Urgell cau en els tres partits disputats, davant del València, del Perfumerías Avenida i del Joventut
El Sedis La Lola, l'equip aleví del Cadí la Seu, ha conclòs aquest divendres la seva participació a la Minicopa de Tarragona, el torneig que acompanya la disputa de la Copa de la Reina en la categoria absoluta. Les urgellenques han representat el club en aquesta competició, juntament amb els altres quinze equips de la màxima categoria, i no han pogut superar la primera fase, després de caure contra la potència física del València i del Joventut i també davant del Perfumerías Avenida de Salamanca.
Després del 52-1 del debut contra les valencianes, el Sedis va jugar bons minuts, sobretot en el segon període, en el partit davant de les castellanes, en què també van acabar cedint per 91-44. En aquest enfrontament van destacar els 16 punts d'Emma Vila, màxima anotadora del seu equip, a un sol rebot del doble dígit.
El comiat ha arribat davant de la Penya, que ha vençut per un clar 69-18, amb quatre punts més de Vila. L'experiència ha de servir a l'equip de cara a la seva tornada a la competició domèstica.
