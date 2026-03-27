Ciclisme
Vingegaard confirma la seva condició de favorit a la Volta a Catalunya i arrasa a Coll de Pal
El danès aprofita la debilitat d'Evenepoel i deixa la cursa de cara abans de la gran etapa del Berguedà de dissabte entre Berga i Queralt, amb el pas del Pradell
Agències
El doble vencedor del Tour, el danès Jonas Vingegaard (Visma) ho ha posat tot de cara per guanyar diumenge la Volta a Catalunya. Ha demostrat la seva superioritat en la pujada a coll de Pal, al costat de la Molina, i ha desplaçat a un minut o més els seus rivals per a la general, entre ells un Remco Evenepoel (Bora) que és sisè, a 1.38.
Aquesta ha estat la primera de les dues jornades íntegres a la Catalunya central, amb pas predominant pel Berguedà. La d'aquest divendres s'ha escapçat de dos quilòmetres del final pel vent, però s'espera que en la d'aquest dissabte, la Berga-Queralt, amb pas, entre d'altres, per Pradell, es respecti tot el quilometratge.
La Seu d'Urgell ha vist la sortida d'una jornada que havia de passar per tres ports de primera, un de segona i l'ascensió final, fora de categoria. Després de superar Colldarnat, s'ha format un grup de cinc escaladors, amb el català Marc Soler (UAE), David Piganzoli (Visma), Junior Lecerf (Quick-Step), Einer Rubio (Movistar) i Giulio Ciccone (Lidl-Trek).
Ha estat aquest darrer qui s'ha escapat dels seus companys i ha iniciat les rampes de Coll de Pal en primera posició. Quilòmetres enrere, en la baixada de Collada Sobirana, el britànic Tom Pidcock, que era segon de la general, ha patit una caiguda que li ha fet perdre totes les possibilitats.
El favorit ho demostra
A sis quilòmetres de l'arribada, Ciccone ha estat caçat i el moment ha estat aprofitat per Vingegaard per fer un gran canvi de ritme. El perseguien Felix Gall (Decathlon), Lenny Martínez (Bahrain), Florian Lipowitz (Bora) i Valentin Paret-Peintre (Quick-Step), mentre Evenepoel quedava relegat a un tercer grup.
D'aquesta manera, Vingegaard ha negociat els darrers quilòmetres amb tranquil·litat i s'ha plantat en solitari a la meta. Ara té 57 segons sobre Gall, 1.09 respecte de Martínez. Després de l'etapa, el danès ha manifestat que "Bora ens ha posat en una situació complicada amb Lipowitz, i he hagut d'arrencar per arribar a la seva roda. En aquell moment, he vist que Evenepoel parava i he decidit augmentar el ritme. M'hauria agradat atacar més tard, perquè amb el vent en contra s'ha fet llarg, però la situació ha anat així".
Tindrà més oportunitats en la jornada que el Berguedà espera des de fa un any, quan va haver de ser mutilada l'etapa del 2025 per culpa del vent. La unió entre Berga i Queralt discorrerà per la Batallola, l'enorme Pradell, Sant Isidre i la pujada final a Queralt, amb passos per Puig-reig, Borredà, la Pobla de Lillet, Vallcebre, la falda del Pedraforca i retorn a Berga, abans de la pujada final.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya