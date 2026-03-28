Ciclisme
Berga viu com una festa l'inici de l'etapa reina de la Volta a Catalunya
Una gran quantitat d'aficionats omple el passeig Indústria i els carrers adjacents per aplaudir i animar els corredors abans d'una dura jornada de muntanya al Berguedà
L'únic punt negre ha estat la retirada de l'alemany de Movistar Michel Hessmann per una caiguda dins mateix de la ciutat
Els prolegòmens de l'inici de la sisena etapa, la més decisiva de la Volta a Catalunya d'enguany, entre Berga i Queralt, s'han viscut com una festa del ciclisme a la capital berguedana aquest dissabte al migdia. Una gran quantitat d'aficionats s'han aproximat a la zona de sortida de la jornada, molts d'ells vestits amb roba de ciclista, de la que solen fer servir per entrenar-se i s'ha volgut acostar als corredors.
Des de més d'una hora abans hi havia gent voltant entre els autobusos estacionats al passeig de la Indústria i han aprofitat que alguna formació ha ofert firmes dels esportistes als aficionats per acostar-s'hi. En especial ha destacat el Team Visma-Lease a Bike del líder, el danès Jonas Vingegaard, i de l'estatunidenc Sepp Kuss, amb gran vinculació a la comarca.
Tot seguit s'han presentat els 145 ciclistes que encara sobrevivien de les cinc primeres jornades, molt aplaudits, sense excepció, per tothom. Ha estat especialment reconegut el ciclista colombià Nairo Quintana, guanyador de la cursa el 2016, que ha anunciat la seva retirada a final de temporada. El balear Enric Mas i els catalans també han estat rebut molta estima per part del públic.
A continuació, s'ha tallat la cinta de la sortida neutralitzada, amb l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Abel Garcia i el director de la Volta, Rubèn Peris, entre d'altres autoritats locals. A partir d'aquest moment, s'han recorregut els primers quilòmetres pels carrers de la ciutat, en direcció al passeig de la Pau i cap al sud, en sentit Puig-reig, per on havien de passar al cap d'uns minuts en el primer tram de la jornada.
L'únic punt negre de la matinal ha estat l'abandonament de l'alemany del Movistar, Michel Hessmann, que ha petit una caiguda en el tram pel mig de la ciutat i no ha pogut continuar.
Aquest només era l'inici d'un migdia i d'una tarda ocupada per a tots aficionats, alguns dels quals ja s'adreçaven al nord-oest, al coll de Pradell, el punt més transcendental del dia, i d'altres directament a Queralt, al final de l'etapa, per agafar bones posicions per a la resolució final, unes hores després.
