Futbol | Tercera Federació
El CE Manresa empata amb el Vic i posa en risc en lideratge (0-0)
Tot i provar-ho durant tota la segona part, els bagencs no passen de l’empat a zero davant el penúltim
El CE Manresa no ha pogut passar de l’empat a zero en la visita de la UE Vic, el penúltim classificat, al Congost, i ha posat en risc el lideratge del grup cinquè de Tercera Federació. Tot i provar-ho durant tota la segona part, els bagencs no han estat encertats ni en el joc col·lectiu ni de cara a porteria.
El conjunt de Sergi Trullàs tenia l’opció de certificar el lideratge després de l’empat del segon classificat, el Badalona, davant l’Escala, de dimecres, per 1 a 1. Però el partit ja no ha començat gaire bé pels seus interessos. S’ha topat amb un Vic ambiciós, que li ha plantat cara, que l’ha perseguit fins a l’àrea pròpia i que ha tingut la primera ocasió del partit al minut u en un xut del davanter Manel Martínez que ha aturat Òscar Pulido. A més, ho ha tornat a provar al cap de poca estona amb un intent des de fora l’àrea que ha tornat a aturar el porter manresà.
Mentrestant, els bagencs no aconseguien superar la primera línia de pressió visitant. Èric Montes i Badr s’han trobat massa sols, sense cap altre soci al mig del camp que els acompanyés i els donés alguna alternativa. Com que només hi havia dos jugadors per dins, la davantera l’han format quatre jugadors: Aleix Díaz i Moha Ezzarfani ben oberts a banda i Momoh i Ayoub a la punta d’atac.
Després de topar-se una vegada i una altra contra la defensa vigatana, han deixat estar de sortir en curt i Òscar Pulido i Èric Montes ho han intentat amb passades llargues massa verticals i complicades perquè arribessin a bon port. Ho ha aprofitat el Vic per recollir-les i disposar-se altra vegada a l’atac.
Amb tot, la primera ocasió del Manresa no ha arribat fins a gairebé la mitja hora de joc en un xut d’Ayoub que ha sortit desviat per sobre del travesser —no n’ha tingut cap més en els quaranta-cinc minuts inicials—. Instants després del primer intent bagenc, s’hi ha tornat el Vic, que ha sortit amb molta facilitat des del darrere i amb tan sols quatre passades s’ha plantat a l’àrea local. El xut de Martí Riera col·locat a l’escaire l’ha enviat a córner Pulido amb una intervenció salvadora que s’ha estavellat al travesser abans de perdre’s per la línia de fons.
Poc convençut per la versió de l’equip, l’entrenador Sergi Trullàs ha introduït un doble canvi només començar la segona part. Ha fet entrar Vera per Matovu i Bamta per Ayoub. Això ha permès a Aleix Díaz situar-se a la mitja punta.
I la tendència ha canviat completament. El Manresa ha passat a dominar amb claredat i el Vic amb prou feines ha sortit de camp propi. A més, els bagencs han tingut l’ocasió més clara del partit. Nico Olmedo, primer, i Bamta, després, han perdonat dos xuts des de l’interior de l’àrea que han fet posar les mans al cap a la resta de companys i aficionats.
No obstant i provar-ho fins al xiulet final, els de Sergi Trullàs no han estat gens encertats ni en el joc de combinació ni encara menys de cara a porteria. Finalment, no han estat capaços de superar la defensa vigatana i el partit ha acabat amb empat a zero.
