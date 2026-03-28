Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa Manresa suma la tercera victòria seguida i fa un pas endavant cap a la salvació (0-4)
El triomf per golejada a la pista de l'AE Bellsport el situa quatre punts per sobre de les posicions de descens
El Covisa Manresa ha sumat la tercera victòria consecutiva després de golejar l’AE Bellsport per 0 a 4 fora de casa i ha fet un pas endavant cap a la salvació. El triomf manté els bagencs a l’onzena posició del grup 3 de Segona Divisió B, però els situa quatre punts per sobre de les posicions de descens.
El conjunt de Jairo Molero visitava una pista força complicada. Tot i la mala ratxa de resultats recents, l’AE Bellsport acostuma a reivindicar-se com un conjunt dur de qui és complicar esgarrapar-ne punts. Això sí, venia de patir dijous una derrota dura per 4 a 0 davant el Natació Sabadell, i els bagencs volien aprofitar el possible cansament local per endur-se una victòria importantíssima per les seves ambicions de cara la classificació.
El Covisa no va esperar ni un moment a demostrar-ho. En la primera ocasió del partit, Aaron s’ha inventat un xut perillós i potentíssim que el porter local Iban s’ha tret de sobre com ha pogut. Però, el Bellsport ha reaccionat, ha pessigat poc després i ha obligat Cella a intervenir diverses vegades per mantenir l’empat. Els locals s’han mostrat com un equip veloç, que és capaç de recuperar la possessió amb facilitat, moure’s molt ràpid i sortir a la transició.
Per provar d’aturar l’alt ritme d’arribades locals, l’entrenador bagenc Jairo Molero s’ha vist obligat a demanar el temps mort, ordenar l’equip i recuperar la fluïdesa inicial. Val a dir que el Covisa també n’ha tingut unes quantes de clares, sobretot per mitjà d’Asis, que ha tornat a jugar després d’un temps fora per lesió.
I li ha sortit bé la jugada. El Covisa ha recuperat les bones sensacions inicials, ha encadenat unes quantes jugades perilloses i ha tornat a posar a prova Iban. De fet, els manresans han tingut la més clara de la primera part en un xut d’Aaron que ha aturat un Iban salvador. No ha acabat aquí, i Pirri ha fet el primer gol del Covisa després d’aprofitar un malentès entre Iban i un dels seus defensors.
El tècnic local ha provat de repetir la fórmula que tants bons resultats havia donat a l’equip de Molero. I si bé li ha sortit força bé en els compassos següents, Aaron ha fet el segon gol manresà just abans d’acabar la primera part.
A més, Ambrós ha ampliat la diferència amb el tercer només començar el segon temps i Cella i els pals de la seva porteria s’han encarregat de certificar-la amb unes quantes aturades de mèrit que han mantingut la porteria a zero. Tampoc el joc de cinc ha permès als locals reduir ni una mica la diferència al marcador. Més aviat al contrari, perquè Héctor Albadalejo ha sentenciat la golejada en els darrers minuts.
Amb aquest resultat, i les derrotes dels rivals directes, el Covisa continua onzè classificat, però s’allunya a quatre punts de les posicions de descens que marca el Cerezo Lleida. En la pròxima jornada, els bagencs rebran el Natació Sabadell al Pujolet.
