Raphinha es lesiona amb el Brasil i estarà 5 setmanes de baixa
El davanter del Barça es fa en un amistós una nova lesió al bíceps femoral i es perdrà els quarts i les possibles semifinals de la Champions
Albert Guasch
La por es va incrustar al cos del barcelonisme tan bon punt es va acabar l’intranscendent Brasil-França de dijous, quan es va saber que Raphinha havia sigut substituït en el descans per qüestions físiques. Carlo Ancelotti, el seleccionador del Brasil, va anunciar una molèstia "al múscul" i la seva situació quedava a l’espera d’una revisió mèdica d’ahir als EUA. Van passar les hores i a Barcelona es temia el pitjor. S’anhelava una alba ràpida a la costa est nord-americana perquè passés l’examen al més aviat possible i conèixer l’abast del mal. I quan es va saber, turment: el davanter blaugrana pateix una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. L’apartarà dels terrenys de joc durant cinc setmanes, segons un comunicat del FC Barcelona.
Les aturades de la FIFA són com els trens del terror: mai saps quan et pots emportar un cop d’escombra. A aquestes altures de la temporada, amb el desenllaç de les competicions a la vista, els clubs amb internacionals estan únicament pendents del viatge de tornada, indiferents al marcador, creuant els dits que l’informe de lesions sigui lleu. El Barça, amb tants representants, rep cops sovint, i en aquesta finestra en particular ha rebut dur a través de Raphinha. El brasiler no només es perdrà l’eliminatòria de quarts de final de la Champions davant l’Atlètic de Madrid. Queda KO fins a principis de maig, en principi fora també de les semifinals. L’anada és el 25 d’abril; la tornada, el 2 de maig.
A mitja tarda, la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) va desconvocar el davanter blaugrana per a l’últim partit amistós abans del Mundial, davant de Croàcia, després d’una primera revisió en què va confirmar la lesió muscular, i li permetia tornar a Barcelona per iniciar el tractament de recuperació. El club blaugrana ja presentaria notícies negatives després de contactar amb el futbolista, que tenia males sensacions confirmades una estona després, amb una nota en què anunciava les cinc setmanes de baixa.
Sempre el mateix múscul
En el cas de Raphinha, plou sobre mullat. El bíceps femoral de la dreta l’ha portat pel camí de l’amargor aquest curs. S’ha perdut 13 partits de 46 i Hansi Flick l’ha trobat a faltar. Ja se sap que considera el brasiler un jugador nuclear, el que marca el ritme de la pressió després de pèrdua, el que esperona quan van mal dades, el més semblant a un líder.
El període de baixa més llarg aquest any va ser per culpa precisament del bíceps femoral, que el va mantenir dos mesos mirant l’acció des de la grada. La lesió se la va fer a Oviedo al setembre. La recuperació va ser atropellada, amb dues recaigudes, en part per les seves ànsies de tornar, tot i que metges i fisioterapeutes van rebre les seves dosis de crítiques internes.
Va reaparèixer el 22 de novembre coincidint amb la reobertura del Camp Nou davant l’Athletic. Contra l’Elx, a finals de gener, va patir una sobrecàrrega que li va fer perdre tres trobades més. Des d’aleshores havia recuperat la forma i tornava a ser el futbolista capital de Flick. Tres gols al Sevilla i un doblet davant el Newcastle van certificar la recuperació. I ara això, marxa enrere.
Amb vista al clàssic
Al Cholo Simeone, el tècnic dels matalassers i admirador de Raphinha, l’alleujarà l’absència del brasiler en l’imminent partit de Lliga, el 4 d’abril, i l’eliminatòria europea, el 8 i el 14 del mateix mes. Si la seva baixa se situa en les cinc setmanes, significa que podria arribar al partit contra el Reial Madrid, amb potencial de decidir la Lliga, el 10 de maig, tot i que falta veure amb quin ritme de competició.
