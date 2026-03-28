Ciclisme
El veritable final de Tapa de la Volta a Catalunya
En acabar la sisena etapa de la carrera, va tenir lloc la Tapa de l’Etapa, on 22 establiments van oferir un plat especial per l'ocasió
Els dos principals negocis ciclistes de la ciutat també han exposat i venut productes en el mercat Radi
Josep Rhys Vidal
La Volta a Catalunya no només va portar bicicletes i adrenalina a Berga. Un cop acabada la sisena etapa de la cursa, amb una victòria espectacular de Jonas Vingegaard, els aficionats del ciclisme (i els quins no ho són tant) també van poder convertir-se en autèntics degustadors gastronòmics pels carrers del nucli antic de la ciutat amb la iniciativa la Tapa de l’Etapa.
Fins a 22 establiments de la ciutat, repartits entre la plaça Sant Joan, el carrer Major, la plaça Forn, la plaça Maragall, la plaça de Sant Pere i la plaça Dr. Saló, van oferir una tapa especial ambientada per l'ocasió per un preu de 4 euros. Els assistents van poder sopar entre els plats dels diferents bars i restaurants. Des d’hamburgueses o biquinis a fins i tot coca de conill o fideuà de cansalada, juntament amb algunes parades també de pastissos i vi per acabar d’arrodonir el sopar.
La Tamuna, del bar el Glop, que oferia una tapa que consistia en un croissant farcit de vedella a baixa temperatura, va mostrar la seva satisfacció amb aquesta idea: “Estem contentes. La iniciativa està molt bé perquè es fomenta el comerç aquí Berga, fa que vingui més gent i ens donen més oportunitats als petits comerços”.
Els berguedans es van bolcar amb la iniciativa i van pràcticament col·lapsar el centre històric. “És donar vida al carrer Major, està molt bé”, va aprofitar per ressaltar l’Angelina Vilella, veïna de Berga. Però no només els locals van gaudir de la Tapa de l’Etapa. Els aficionats del ciclisme que van venir des de fora per veure la cursa també es van quedar a degustar aquests diferents plats, com va ser el cas del Raimon, de Barcelona: “És un encert. Hi ha molta gent, la ciutat està preciosa i a més a més el menjar és molt bo”.
L’Ajuntament de Berga i les entitats col·laboradores han aprofitat la passada per tercer any consecutiu de La Volta per fer de la ciutat una festa. Des de divendres que al carrer Major s’hi van traslladar els dos principals negocis ciclistes de la comarca (Bikers Gironella i Velo Berga) per exposar i vendre productes relacionats en el Mercat RADI, com va es va fer l’any passat.
Cristofer Bosque, de la botiga Bikers Berga, va destacar que és molt positiu “potenciar” les activitats ciclistes a la comarca, ja que “en qüestió de 5 anys l’esport ha crescut moltíssim”. “La iniciativa és bona perquè, ja que tenim un territori que ho permet i molta afició, és una oportunitat per deixar-nos veure”.
Les botigues van compartir espai des de dos quarts de 7 amb la Tapa de l’Etapa i tres punts de música, el què va provocar que el carrer Major s’omplís de gent durant tot el vespre.
Quan va acabar la Tapa de l’Etapa a les 10 de la nit, Berga va tancar aquest cap de setmana ciclista en gran. Al Pavelló Vell hi va haver un concert de Brams i, per cloure la nit, hi va haver una sessió especial de PD Nanfu & SalasXic.
La Volta suposa només l’inici dels actes previstos arreu de la comarca en el marc de la Primavera Ciclista 2026, que engloba diverses curses en diferents municipis berguedans al llarg de tot l’any i que demostra que la passió pel ciclisme ja s’ha consolidat al Berguedà.
