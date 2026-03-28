Vingegaard assegura el triomf a la Volta coronant un enorme passadís d'aficionats a Queralt

El danès ataca de manera definitiva a 2,4 quilòmetres de la meta d'una jornada de gran ciclisme per tot el Berguedà

Jonas Vingegaard, abans de la seva sortida, a Berga / Oscar Bayona

Si fa dos anys va ser Tadej Pogacar, el gran dominador del ciclisme mundial, avui ha estat l'altre gran ciclista de l'actualitat, el danès Jonas Vingegaard (Visma), qui ha coronat Queralt. L'etapa berguedana de la Volta només coneix victòries de guanyadors del Tour, i el nòrdic ja ho ha fet dues vegades. Ha atacat a 2,4 quilòmetres de la meta i ha deixat enrere Lenny Martínez (Bahrain) i Florian Lipowitz (Red Bull Bora) que sembla que l'acompanyaran diumenge al podi de Barcelona.

Ha estat el punt final d'una gran jornada de ciclisme, amb una sortida multitudinària a Berga, un pas espectacular pel coll de Pradell, amb el vilanoví Marc Soler passant-lo en primer lloc, com fa dos anys, i una resolució baixant de la Collada de Sant Isidre, amb el ritme de Remco Evenepoel. Amb l'arribada a la capital del Berguedà amb cinc favorits a davant, i amb el segon de la general, Felix Gall, despenjat, Vingegaard ha pres primer mides i després ha deixat enrere els seus rivals per sumar la segona victòria en les dues etapes de muntanya de la Volta.

  1. Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
  2. Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
  3. Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp
  4. Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
  5. Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
  6. El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
  7. Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
  8. La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any

Canvien de mòdul al pare del nadó maltractat després d’una agressió a Brians 1

Canvien de mòdul al pare del nadó maltractat després d’una agressió a Brians 1

Pla del Govern per ajudar empreses del territori: 20% de subvenció per innovar en una granja de Castellterçol

Pla del Govern per ajudar empreses del territori: 20% de subvenció per innovar en una granja de Castellterçol

Quim Vilamajó, escriptor i influencer amb Síndrome de Down: “Puc fer les coses bé i també equivocar-me com qualsevol altre”

Quim Vilamajó, escriptor i influencer amb Síndrome de Down: “Puc fer les coses bé i també equivocar-me com qualsevol altre”

David Bondia: «Barcelona paga 4.000 euros al mes per allotjar una família que potser va ser desnonada per no pagar un lloguer de 800»

David Bondia: «Barcelona paga 4.000 euros al mes per allotjar una família que potser va ser desnonada per no pagar un lloguer de 800»

Com el feminisme ha afectat a la cuina

Com el feminisme ha afectat a la cuina

La zona més antiga de Barcelona on es concentren segles de poder i història

La zona més antiga de Barcelona on es concentren segles de poder i història

