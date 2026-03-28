Ciclisme
Vingegaard assegura el triomf a la Volta coronant un enorme passadís d'aficionats a Queralt
El danès ataca de manera definitiva a 2,4 quilòmetres de la meta d'una jornada de gran ciclisme per tot el Berguedà
Regió7
Si fa dos anys va ser Tadej Pogacar, el gran dominador del ciclisme mundial, avui ha estat l'altre gran ciclista de l'actualitat, el danès Jonas Vingegaard (Visma), qui ha coronat Queralt. L'etapa berguedana de la Volta només coneix victòries de guanyadors del Tour, i el nòrdic ja ho ha fet dues vegades. Ha atacat a 2,4 quilòmetres de la meta i ha deixat enrere Lenny Martínez (Bahrain) i Florian Lipowitz (Red Bull Bora) que sembla que l'acompanyaran diumenge al podi de Barcelona.
Ha estat el punt final d'una gran jornada de ciclisme, amb una sortida multitudinària a Berga, un pas espectacular pel coll de Pradell, amb el vilanoví Marc Soler passant-lo en primer lloc, com fa dos anys, i una resolució baixant de la Collada de Sant Isidre, amb el ritme de Remco Evenepoel. Amb l'arribada a la capital del Berguedà amb cinc favorits a davant, i amb el segon de la general, Felix Gall, despenjat, Vingegaard ha pres primer mides i després ha deixat enrere els seus rivals per sumar la segona victòria en les dues etapes de muntanya de la Volta.
