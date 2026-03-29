Tercera RFEF
El Badalona guanya a Lleida i torna a treure dos punts de marge al CE Manresa
Un gol de Peñalver a l'equador de la segona part dona la victòria als escapulats però els bagencs es consoliden en el segon lloc per la derrota del Cornellà a Vilanova
El CE Manresa ha pagat el peatge de l'entrebancada de dissabte a casa, amb l'empat contra el Vic, el penúltim classificat, i torna a ser a dos punts del líder. El Badalona no ha deixat escapar l'oportunitat aquest diumenge i ha vençut, tot i que per la mínima, al camp del cuer de la classificació, el Lleida Esportiu. El domini badaloní s'ha reflectit en el marcador del Camp d'Esports al minut 72, quan Joaquín Peñalver ha rematat, amb el porter ja superat, i amb l'esquerra, una centrada de la mort des de l'altra banda per donar els tres punts als forans.
Aquest resultat provoca que ara el Badalona tregui dos punts al Manresa, els que havia perdut dijous, quan no havia passat de l'empat al camp de l'Escala. El conjunt de Sergi Trullàs tenia l'oportunitat en aquesta jornada d'assaltar el lideratge, tot i que els dos equips jugaven al camp dels dos cuers i semblava que no es deixarien punts. Però la falta d'eficàcia manresana fa perdre dos punts que, al final, poden ser importants.
Almenys, el Manresa es consolida en una segona posició que, si s'ha de jugar promoció d'ascens, permet disputar els partits de tornada al Nou Estadi del Congost i guanyar en cas d'empat, sense necessitat de penals. La derrota del Cornellà, tercer, al camp del quart classificat, el Vilanova, afavoreix els blanc-i-vermells, ja que deixa el conjunt del Baix Llobregat a cinc punts de distància quan em queden divuit en joc. Els garrafins encara estan més allunyats, a nou punts, i el primer equip que no entraria a la promoció, el Tona, ja és a quinze de distància. El Manresa, per tant, té gairebé assegurat jugar aquestes eliminatòries.
Dijous, el Manresa avança el seu partit de la Setmana Santa, al camp del Peralada, si el vent ho permet. El Badalona ja coneixerà el resultat quan surti a jugar diumenge contra el Tona.
