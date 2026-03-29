Càceres batega al ritme del bloc i la velocitat
La primera jornada de la Copa d’Espanya converteix el rocòdrom Alberto Ginés en un formiguer de públic, joves promeses i escaladors d’alt nivell, amb una competició vibrant que situa Càceres al centre del calendari nacional del bloc i la velocitat en una estrena d’altura
Jaime Jiménez Torbellino
A les set del matí la Ciutat Esportiva de Càceres ja era un anar i venir d’escaladors, tècnics i familiars. Una hora després, a les vuit, començava la competició de la primera prova de la temporada de la Copa d’Espanya d’Escalada de Velocitat i Bloc i els sub-15, els més petits, eren els encarregats de trencar el gel i d’inaugurar el rocòdrom Alberto Ginés, una instal·lació que va obrir les portes fa un any, en una gran competició.
"Aquesta és una instal·lació única a Espanya i potser al món", recalcava el responsable del Centre de Tecnificació Ciutat Esportiva de Càceres, Jaime Jabato. Semblava que aquest era el sentir general entre escaladors i acompanyants, que van disfrutar de la singularitat d’un rocòdrom "únic", com es va sentir més d’un cop, una instal·lació que durant dos dies converteix Càceres en la capital espanyola de l’escalada gràcies a un esdeveniment organitzat per la Federació Espanyola de Muntanya i Escalada (FEDME) i Prensa Ibérica, amb l’impuls de l’Ajuntament de Càceres i la Diputació de Càceres, la col·laboració de la Junta d’Extremadura i la Central Nuclear Almaraz-Trillo i el patrocini de Grupo Pitarch, Oeste, CHC Energia, Apis, Electrocash, Ebro Leza Motor, Aqualia, l’Ajuntament de Malpartida, Adismonta i Canal de Isabel II.
A fora, la imatge també parlava per si sola. L’aparcament es va despertar ple de cotxes, furgonetes i caravanes, la prova més visible que a Càceres havia arribat gent de tot Espanya. A la grada, als passadissos i a la zona d’escalfament es barrejaven accents, xandalls de seleccions autonòmiques i aquesta litúrgia tan reconeixible de les grans cites: un cafè ràpid, les motxilles obertes, peus de gat a la mà i la vista clavada al mur. La Copa va arrencar aviat i sense embuts. La classificatòria sub-15 se’n va anar gairebé fins a les dues hores i va deixar clar des del principi que aquí no venia ningú a temptejar el terreny: tan sols els vuit millors de cada categoria, masculina i femenina, continuarien endavant.
Hi havia a més una sensació nova, diferent de la dels dos últims anys a la Plaza Mayor. Càceres ja sabia el que era escoltar i mirar escalada de prop, però aquesta vegada l’esport canviava de decorat sense perdre atractiu. Del marc monumental s’ha passat a una instal·lació d’alt rendiment que permet entendre millor tot el que hi ha darrere d’aquest espectacle: la tecnificació, la preparació i el detall. El rocòdrom, inaugurat el 2025, va néixer precisament amb vocació de gran seu i aquest dissabte ha viscut la seva primera competició d’alt nivell.
Entre categoria i categoria, el mur també competia. Després dels sub-15 van arribar els sub-17 i, abans que arrenqués la següent tanda, van entrar en escena els route setters, els equipadors, una figura decisiva en aquest esport. Són els qui dissenyen els problemes, col·loquen preses i volums i ajusten cada recorregut perquè exigeixi força, lectura, coordinació i cap. A Càceres se’ls va veure variar línies, retocar seqüències i transformar el mur en qüestió de minuts, gairebé com tramoistes d’una funció que no s’atura. En l’escalada moderna de bloc, a més, aquests recorreguts solen incloure seccions de coordinació i moviments dinàmics, els coneguts salts o dynos, en què l’escalador ha de generar impuls per arribar a preses que no estan a l’abast d’un gest estàtic.
I allà, justament en aquell instant en què un intent acaba abans de temps, apareix una altra de les imatges del dia: la recerca immediata de la mirada de l’entrenador. Un gest, una explicació ràpida amb les mans, una consigna dita gairebé a cau d’orella i tornar a començar. Perquè el bloc té molt de potència, però també té molt de resolució de problemes.
Un públic molt animat
També va anar creixent el soroll. A poc a poc es va anar omplint la instal·lació i el públic va convertir la jornada en alguna cosa més que una successió d’intents. Hi va haver ambient de gran esdeveniment, de cita feta per quedar-se. Els extremenys, a més, van jugar amb l’impuls de competir a casa i això es va notar a la grada, on cada intent local trobava un punt més de volum, d’aplaudiment i d’alè. Centenars de persones es van acostar durant el dia a viure de prop una competició que ja no sona a esport de nínxol, sinó a espectacle obert, visual i tremendament agraït per a l’espectador.
El canvi de terç va arribar després de les classificatòries de bloc sub-15, sub-17 i sub-19 i abans de les finals. La jornada va girar llavors cap a un altre registre, més breu, més elèctric i gairebé més cruel. Era el torn de la velocitat, amb pràctica, classificatòria i finals en sub-15 i sub-19, una modalitat que va transformar l’ambient del rocòdrom i va acabar de ficar la grada en la competició. Si el bloc obliga a pensar, corregir i tornar-ho a intentar, la velocitat és una fogonada: no dona marge, no perdona un error i no deixa gairebé temps ni per respirar.
Aquest diumenge arribarà el torn de la categoria absoluta i d’una altra jornada d’alt voltatge. La classificatòria absoluta de bloc arrencarà a les 8.00 hores, mentre que la velocitat agafarà el relleu des de les 14.00. Les finals de velocitat començaran a les 16.00 hores i la final de bloc absoluta està prevista per a les 18.00, en el tancament d’un cap de setmana d’alt voltatge.
