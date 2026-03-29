Bàsquet / Tercera FEB, grups C-A i C-B
El CB Navàs obté una crucial victòria al feu del SESE en la seva pugna per finalitzar segon (83-84)
Un palmeig de Dmytro Zhuravlov a vuit dècimes per al final li dona el triomf al conjunt bagenc
El SA Tintina CB Es Castell abassega el Tenea-CB Esparreguera amb una allau ofensiva indeturable a la represa
El Monbus-CB Igualada supera l’SA Real Instalaciones Arevalo Eivissa, però es queda sense cap opció de finalitzar entre els quatre primers classificats
Un palmeig de Dmytro Zhuravlov a vuit dècimes per al final li va donar al CB Navàs Viscola una treballadíssima i crucial victòria al feu del SESE en la seva pugna per finalitzar segon al grup C-B de Tercera FEB. A través d’un gran encert exterior i el control del rebot durant gran part del partit, els barcelonins van aconseguir posar contra les cordes uns bagencs que es van refer en l’últim quart.
L’inici de la confrontació va estar presidit per la igualtat, amb intercanvis de cistella a un costat i a l’altre fins al 12-12 (min. 5) que va establir Pol Monés. Aleshores, un parcial 8-0 dels locals va determinar l’esdevenir de la resta de la primera meitat. Els homes d’Isidre Suau es van trobar sorpresos per l’enorme encert dels jugadors del SESE des de la línia exterior i el control del rebot que els atorgava segones oportunitats. Malgrat aquesta circumstància, el Navàs se’n va sortir per enfilar el camí cap als vestidors amb un desavantatge de cinc punts gràcies a una bona reacció final.
El descans va servir als bagencs per prendre nota del que havia anat malament i rectificar-ho. Sabien que si defensaven millor s’emportarien el duel. I així va ser, però no sense dificultats. Els amfitrions van continuar donant molta batalla en el tercer període, incrementant la seva renda. Tanmateix, els visitants van aconseguir portar el partit al seu cantó, allà on els agrada, amb més pressió, apoderant-se del rebot i corrent en transició.
En aquest context, es va arribar a un final de cara o creu en què els locals es van avançar d’un punt per dos tirs lliures arran de falta. En la darrera jugada, amb vuit segons, Keita va errar el tir, però Zhuravlov va palmejar el seu tir en l’últim sospir.
Fitxa tècnica
SESE: Carrión 2, Puertas 16, Abello 11, Iborra 7, Isern 15 -cinc inicial- Hereter 11, Jaime 7, Galve 11, Vilar, Llucià 3, Fernández, Suñol
CB NAVÀS VISCOLA: Keita 18, Saló 4, Monés 20, Juncadella 12, Montagut 17 -cinc inicial- Fall 3, Boixadera, Arranz, Planell 2, Zhuravlov 8, Cascales
ÀRBITRES: Lobotti i Pujol
PARCIALS: 24-16, 46-41, 67-61, 83-84
L'Esparreguera torna de Menorca amb una clara derrota
El Tenea-CB Esparreguera va patir una clara derrota al feu del SA Tintina CB Es Castell, una formació que lluita per entrar entre els quatre primers classificats, aquells que garanteixen la disputa de les fases eliminatòries. En el sempre difícil desplaçament a les illes de matinada, els del Baix Nord van començar a gestar la desfeta a partir del segon acte, ja que en el primer van ser capaços de mantenir la cara gràcies a la contenció dels principals focus ofensius dels menorquins. Desafortunadament per als seus interessos, a la represa els locals van abassegar els homes de Marc Raventós amb una allau ofensiva indeturable, anotant més punt en el tercer quart que en tota la primera meitat.
Fitxa tècnica
SA TINTINA CB ES CASTELL MENORCA: Llufriu 7, García 11, Corbera 14, Gómez 12, Hernández 15 -cinc inicial- Andujar 10, Bagur 2, Markovetskyy 14, Taltavull, Gascon, Ndoye 3, Fernández
TENEA-CB ESPARREGUERA: Barquets 7, Roy 7, Bardés 8, Segarra 19, Esteves-Garcia 8 -cinc inicial- Martin, Rosado, Sellarès 5, Solé, Campaña 11, Romeo, Roig 2
ÀRBITRES: Domingo i Trenzano
PARCIALS: 17-15, 36-31, 69-47, 88-67
L'Igualada sotmet l'Eivissa
El Monbus-CB Igualada es va refer d’un mal inici per acabar sotmetent l’SA Real Instalaciones Arevalo Eivissa, un equip que venia en bona dinàmica de resultats. La formació de Víctor Belenguer va anar de menys a més durant el partit, essent el primer parcial el pitjor. En aquests deu minuts, els eivissencs van obtenir una renda favorable de deu punts, que a poc a poc els anoiencs van reduir gràcies a la millora defensiva i la baixada en les prestacions visitants. A la represa, van capgirar el marcador i en l’últim quart van assolir un coixí superior a la desena de punts. La victòria del Castelldefels, però, els deixa fora de manera definitiva de la disputa de les fases eliminatòries.
Fitxa tècnica
MONBUS-CB IGUALADA: Bernadí 16, Sala 5, Benito 3, Tejero 8, Aliaga 13 -cinc inicial- Enrich, Latorre 3, Fons 21, Baltà, Cumelles 13, Quintana 12
SA REAL INSTALACIONES AREVALO IBIZA: Ramon 5, Malary 23, Rosa de Sousa 11, Castillo 17, Ndiaye 10 -cinc inicial- Mesado, Torres, Manyoses, Martin, Botusan, Martínez 15
ÀRBITRES: Mitjana i Elorz
PARCIALS: 19-29, 43-48, 73-68, 94-81
