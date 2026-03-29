Hoquei gel
El CG Puigcerdà completa el doblet i es proclama campió de Copa per tercer any consecutiu (3-0)
El conjunt groc-i-negre, que s'havia endut la lliga quinze dies enrere, supera en la final el CH Jaca a domicili i es consolida com la gran potència de l'hoquei gel femení estatal
El Club Gel Puigcerdà s'ha confirmat aquest diumenge com el gran dominador de l'hoquei gel estatal en guanyar, per tercera vegada consecutiva, la Copa de la Reina que, en aquesta ocasió, s'ha jugat a Jaca. Amb aquest triomf, a més, completa el doblet desprès de la lliga aconseguida, per primer cop a la seva història, quinze dies enrere.
En el partit decisiu, les ceretanes s'han imposat a l'equip amfitrió per 3-0 en un duel que no s'ha començat a desencallar fins al final del segon període. Així, amb un 0-0 que s'ha mantigut durant 34 minuts, l'acció determinant ha estat una rematada de la canadenca Megan Norris, amb assistències de les seves compatriotes Kollman i Meier. El Puigcerdà estava jugant en superioritat en aquell moment per exclusió d'Elena Paules.
El gol ha donat ales a les cerdanes i, als quatre minuts de la represa, Kiera Ohare ha fet el segon a assistència de Vilaró. El Jaca s'ha enfonsat, ha rebut dues exclusions més i la segona, de l'estatunidenca Stein, ha estat aprofitada per Norris per anotar el tercer, a passada de Meier.
En la semifinal del dia anterior, el CG Puigcerdà s'havia imposat al Txuri Urdin per 4-2, en un duel en què havia anat per davant en tot moment i amb dos gols de Vilaró, un de Norris i un altre de Lola García. Les anotacions donostiarres havien suposat el momentani 2-1 d'Aizpurua i el 3-2 d'Ayestaran. En l'altra semifinal, el Jaca havia vençut el Majadahonda per 1-3.
En la final de l'any passat, el CG Puigcerdà ja havia vençut el Jaca per 5-0 en una final disputada a casa i fa dos cursos s'havia imposat al Kosner Huarte per 7-2, a Logronyo.
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu