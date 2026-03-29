El Joanenc sorprèn la Pirinaica i somia en la salvació (0-1)
Un solitari gol de Dani Cayuela a cinc minuts pel final permet que els santjoanencs aconsegueixin els tres punts i segueixin en la lluita
El Joanenc va sorprendre la Pirinaica (0-1) i va aconseguir emportar-se tres punts molt valuosos del camp de la Mion, que els permeten seguir lluitant per la permanència. Els santjoanencs van aconseguir vèncer un duel molt igualat i intens marcat pel fort vent, i passen a ser tretzens, marcant el tall del descens i a tres punts de la permanència. Els manresans es mantenen cinquens, però s’allunyen de la zona de promoció d’ascens.
Els primers minuts van ser gairebé tan intensos com el vent que bufava a la Mion. Els santjoanencs tenen les primeres aproximacions mentre que els manresans no se sentien còmodes sense la pilota. La Pirinaica, mica en mica, va entrar en el partit i va començar a tenir ocasions. El partit va destacar per la seva intensitat i igualtat, però cap dels dos equips tenia ni la possessió ni les ocasions de perill per aconseguir avançar-se.
A la segona meitat, els dos equips seguien disputant la pilota sense massa efectivitat en atac, tret d’un travesser de l’equip visitant en un llançament de córner. Els manresans responien amb una ocasió d’Albert de Verdonces que aturava Dani Baquero. Els dos equips s’anaven obrint i tenien aproximacions, però no aconseguien anotar. A quinze minuts pel final, Dani del Río aturava magistralment una volea de Roger Herms en l’ocasió més clara de l’enfrontament fins al moment.
Els minuts finals van ser bojos, sense control i amb els dos equips abocats a l’atac. A cinc minuts pel final, un contracop del Joanenc després d’un córner arribava als peus de Dani Cayuela, que engaltava un fort xut des de la cantonada de l’àrea que superava del Río i anotava l’únic gol del partit. La Pirinaica va lluitar fins al final per igualar el marcador, però els santjoanencs van lluitar amb tot per defensar la porteria i endur-se tres punts que són or en la lluita per seguir un any més a Primera.
