Ciclisme
Jonas Vingegaard assegura la victòria a la Volta a Catalunya en un epíleg amb gust australià
El jove Brady Gilmore s'emporta, en un esprint massiu, la darrera etapa després de les set pujades a Montjuïc
Regió7
El danès Jonas Vingegaard (Visma) va assegurar el triomf final a la Volta a Catalunya després d’una jornada que va acabar a l’esprint, un cop superades les habituals set pujades a Montjuïc, a Barcelona. El diumenge va tenir gust australià, amb el triomf de Brady Gilmore (NSN), que va superar un dels protagonistes de la ronda, el francès Dorian Godon (Ineos) que s’ha endut el mallot de la regularitat, i Remco Evenepoel (Bora).
Entre els favorits no hi va haver moviments respecte de l’etapa del dia anterior, i Vingegaard es va imposar amb 1.22 sobre el francès Lenny Martínez (Bahrain) i 1.30 respecte de l’alemany Florian Lipowitz (Bora). Es tracta del vuitè guanyador de Tour que també inscriu el seu nom al palmarès de la Volta, al costat de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Luis Ocaña, Felice Gimondi, Bernard Thévenet, Miguel Indurain i Tadej Pogacar.
En la resta de classificacions, l’italià Giulio Ciccone (Lidl-Trek) es va endur el mallot de la muntanya, el propi francès Martínez va ser el millor jove, el millor català va ser Jan Castellón (Caja Rural) en 32a posició i per equips va vèncer el Red Bull Bora Hansgrohe).
