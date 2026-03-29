Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Consulta central reversibleTravessa al PirineuPirelliAlerta per ventLa Volta a BergaNoelia CastilloBaxi Manresa
instagramlinkedin

Bàsquet / Super Copa Masculina

L’Artés recupera amb èxit el duel ajornat contra el Santfeliuenc (75-58) i és líder

Els bagencs, tocats per algunes baixes, van fonamentar la victòria a través d’una pressió molt alta

Roger Portella va anotar 18 punts i va ser clau per tancar el partit

Roger Portella va anotar 18 punts i va ser clau per tancar el partit / Arxiu/Eduard Vega

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El CB Artés va recuperar amb èxit divendres passat el partit ajornat contra el Club Bàsquet Sanfeliuenc (75-58) i ja tornen a ser líders de Super Copa Catalunya en solitari després que, en l’última jornada, La Parròquia-Olaria Esports-Samà Vilanova SAM perdés el seu enfrontament.

El matx mesurava dos equips tocats físicament, un per baixes i l’altre per acumulació de partits, i és que la formació del Baix Llobregat va jugar tres partits en una setmana. De fet, dilluns passat, van caure a casa contra el Martorell en el primer dels dos compromisos ajornats que disputaven.

Malgrat algunes absències destacades, els bagencs van sortir decidits a deixar resolt el partit ben aviat. Exercint una pressió elevada a tota pista i posant èmfasi als bons hàbits defensius que caracteritzen la formació d’Oriol Sensat, els locals van sortir etzibant un parcial de 8-0 a un rival que només va poder reaccionar lleugerament a partir d’alguna errada bagenca. Això no obstant, la diferència al final del primer període ja superava la desena de punts.

El nivell de joc de l’Artés es va mostrar molt superior en el segon i tercer període, trobant els homes alliberats, corrent a tota pista i controlant els principals focus ofensius del Santfeliuenc. D’aquesta manera, van arribar a situar-se amb una diferència superior als vint punts durant gran part del tercer període.

Aleshores, els visitants van establir una defensa zonal que va generar dubtes a les files locals. La renda es va reduir als dotze punts (62-50) al principi del darrer quart, però tres triples de Roger Portella van posar aigua al vi.

Notícies relacionades

El pròxim partit del CB Artés, tornant de l’aturada de Setmana Santa, serà a casa contra l’AE Minguella.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents