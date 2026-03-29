Hoquei patins/OK Lliga masculina
L'Igualada Rigat ha de resoldre a la segona part un partit que s'estava complicant, contra el Cerdanyola (4-1)
Els arlequinats segueixen assetjant les dues primeres posicions i deixen virtualment enllestida la seva classificació per a la propera Lliga de Campions
L'Igualada Rigat ha patit més del que s'esperava per superar el Cerdanyola (4-1), un dels conjunts que lluita per no baixar de categoria, per 4-1 amb tots els gols aconseguits en la segona part. Els tres punts, però, són particularment importants ja que asseguren, gairebé de manera matemàtica, l'accés dels homes de Marc Muntané a la propera Lliga de Campions. Ara mateix tenen nou punts respecte del Calafell, el cinquè classificat, i són els mateixos que queden en joc. L'average particular està empatat i, en el general, l'equip del Baix Penedès té avantatge clar, però l'Igualada només necessita un punt en tres partits per assolir un dels objectius de l'any.
Tornant al duel d'aquest diumenge, als igualadins els ha costat molt obrir el marcador. En el decurs dels primers 25 minuts han pressionat i han aconseguit que el Cerdanyola anés cometent faltes, fins a vuit, però han pogut inaugurar el marcador.
A la segona meitat, el domini s'ha intensificat i, als vuit minuts, en una contra, Marc Vázquez ha comès un penal a Marc Carol que s'ha encarregat de transformar el capità Roger Bars en el primer gol del partit. L'anotació ha semblat treure pressió els anoiencs i la tapa s'ha obert. Quatre minuts més tard, la desena falta de l'equip vallesà, per un toc de Jan Escala des del terra, ha estat aprofitada per Biel Llanes per anotar el segon.
El forat ja s'havia obert, i a nou minut per al final, Joan Ruano ha rebut una gran assistència de Cañadillas i, sense porter, ha anotat el tercer. En ple festival igualadí, entre Ruano i Marc González han tret la bola de darrere la porteria de Gerard Pérez i el segon ha fet el quart. El Cerdanyola, que havia aguantat durant molts minuts, ha aconseguit anotar el gol de l'honor mitjançant Marc Coy, amb un esplèndid xut des de la llunyania.
L'Igualada queda a tres punts del Liceo i a un del Barça, amb sis d'avantatge sobre el Reus, abans de parar quinze dies i afrontar, el proper dia 11, la visita al Noia.
IGUALADA RIGAT: Arnau Martínez, Llanes, Bars, Marc Carol, Cardil -equip inicial- Marc González, Ruano, Llorens i Cañadillas
CERDANYOLA CH: Gerard Pérez, Jan Escala, Vázquez, Coy, Rovira -equip inicial- Miquel Escala, Moya, Giménez i Choblet
ÀRBITRES: Mier i Garmendia
GOLS: 1-0 Bars (p) min 33, 2-0 Llanes (fd) min 37, 3-0 Ruano min 41, 4-0 Marc González min 44, 4-1 Coy min 48
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu