Bàsquet/Lliga Femenina 2

El Manresa CBF tomba un altre rival fort de la lliga, el Mipelletymas BF Lleó (70-64)

La formació bagenca es fa un lloc a la part mitjana-alta gràcies a un triomf que li ha de servir per començar a preparar la pròxima temporada

Queralt Ribera buscant la passada a una companya en el partit d'ahir

Queralt Ribera buscant la passada a una companya en el partit d’ahir / Jordi Biel

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El Manresa CBF continua en la bona línia de tota la temporada. Les bagenques van vèncer ahir el Mipelletymas BF Lleó (70-64) en la que va ser la dotzena victòria del curs contra el tercer classificat de LF2. Un triomf que li permet anar-se fent un lloc a la part alta i preparar, de passada, el següent curs, el segon que disputaran en aquesta categoria.

Els primers minuts del duel van ser de marcada igualtat. Cap dels dos conjunts aconseguia distanciar-se en el marcador i l’encert no era massa elevat. En el segon període, l’equip dirigit per Marc Rovirosa va aconseguir una preuada renda de vuit punts que li va anar de perles per administrar-lo al llarg d’un segon acte amb força més anotació.

La màxima diferència que van assolir en dues ocasions va ser de dotze punts, però les lleoneses sempre feien la molla i tornaven per demostrar que són dels forts de la categoria.

Les jugadores més destacades del quadre local van ser Queralt Ribera, amb 17 punts, i Carla Ortas, amb 15.

El Manresa clourà el curs davant dos equips catalans. Tornant de Setmana Santa visitaran la pista del TGN Bàsquet, i en la darrera jornada rebran el Talenom Boet Mataró.

Fitxa tècnica

MANRESA CBF: Ortas 15, Almasque 6, Garcia 5, Martí, Zafra 3 -cinc inicial- Morros, Ribera 17, Beltran 4, Sall 5, Teixidó 8, Gener 7

MIPELLETYMAS BF LLEÓ: N.Martínez 12, J.Martínez 16, Garcia 4, Martin 5, Vaquera 16 -cinc inicial- Mansilla, Giganto 2, Ferreras 5, Díaz 2, Dembele 2

ÀRBITRES: Alcañiz i Tauler

PARCIALS: 14-14, 30-22, 52-43, 70-64

El Sallent perd a casa per dos gols a pilota aturada (1-2)

El Sallent perd a casa per dos gols a pilota aturada (1-2)

La Sagrada Família recrea la Passió de Crist amb un espectacular mapping de llums i música: dates i horaris

La Sagrada Família recrea la Passió de Crist amb un espectacular mapping de llums i música: dates i horaris

Les ventades fan precipitar alguns rocs del mur que es va esfondrar dos mesos enrere a Cardona

Les ventades fan precipitar alguns rocs del mur que es va esfondrar dos mesos enrere a Cardona

L'estrès se'ns menja: una recerca dels Estats Units apunta que dormir més, moure's i cuidar la dieta ajuda a resistir millor la pressió

L’estrès se’ns menja: una recerca dels Estats Units apunta que dormir més, moure’s i cuidar la dieta ajuda a resistir millor la pressió

Necrològiques del 30 de març de 2026

Necrològiques del 30 de març de 2026

L'Igualada Rigat ha de resoldre a la segona part un partit que s'estava complicant, contra el Cerdanyola (4-1)

L'Igualada Rigat ha de resoldre a la segona part un partit que s'estava complicant, contra el Cerdanyola (4-1)

Imatges de l'Igualada Rigat - Cerdanyola

Imatges de l'Igualada Rigat - Cerdanyola

Un estudi sobre les algues a Catalunya i la recuperació de la pauma guanyen els Premis Eixarcolant

Un estudi sobre les algues a Catalunya i la recuperació de la pauma guanyen els Premis Eixarcolant
