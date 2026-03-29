Bàsquet/Lliga Femenina 2
El Manresa CBF tomba un altre rival fort de la lliga, el Mipelletymas BF Lleó (70-64)
La formació bagenca es fa un lloc a la part mitjana-alta gràcies a un triomf que li ha de servir per començar a preparar la pròxima temporada
El Manresa CBF continua en la bona línia de tota la temporada. Les bagenques van vèncer ahir el Mipelletymas BF Lleó (70-64) en la que va ser la dotzena victòria del curs contra el tercer classificat de LF2. Un triomf que li permet anar-se fent un lloc a la part alta i preparar, de passada, el següent curs, el segon que disputaran en aquesta categoria.
Els primers minuts del duel van ser de marcada igualtat. Cap dels dos conjunts aconseguia distanciar-se en el marcador i l’encert no era massa elevat. En el segon període, l’equip dirigit per Marc Rovirosa va aconseguir una preuada renda de vuit punts que li va anar de perles per administrar-lo al llarg d’un segon acte amb força més anotació.
La màxima diferència que van assolir en dues ocasions va ser de dotze punts, però les lleoneses sempre feien la molla i tornaven per demostrar que són dels forts de la categoria.
Les jugadores més destacades del quadre local van ser Queralt Ribera, amb 17 punts, i Carla Ortas, amb 15.
El Manresa clourà el curs davant dos equips catalans. Tornant de Setmana Santa visitaran la pista del TGN Bàsquet, i en la darrera jornada rebran el Talenom Boet Mataró.
Fitxa tècnica
MANRESA CBF: Ortas 15, Almasque 6, Garcia 5, Martí, Zafra 3 -cinc inicial- Morros, Ribera 17, Beltran 4, Sall 5, Teixidó 8, Gener 7
MIPELLETYMAS BF LLEÓ: N.Martínez 12, J.Martínez 16, Garcia 4, Martin 5, Vaquera 16 -cinc inicial- Mansilla, Giganto 2, Ferreras 5, Díaz 2, Dembele 2
ÀRBITRES: Alcañiz i Tauler
PARCIALS: 14-14, 30-22, 52-43, 70-64
