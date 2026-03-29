Atletisme
Meritxell Soler, de Sant Joan de Vilatorrada, fa la seva millor marca personal en la mitja marató de Berlín
L'atleta del Nike Running queda quinzena en la cursa alemanya a només vuit segons del rècord de Catalunya de Marta Galimany
L'atleta santjoanenca del Nike Running Meritxell Soler ha superat aquest diumenge la seva marca personal de la mitja marató, amb un registre d'1.09.30, en la prova que s'ha disputat a Berlín. Ha finalitzat quinzena d'una cursa guanyada per l'etíop Likina Amebaw, amb 1.05.21.
Soler s'ha quedat a només vuit segons del rècord de Catalunya, en poder de la vilafranquina Marta Galimany. Després de la cursa, ha manifestat que "esperava córrer una mica més i trobar-me millor. Potser ha influït el vent, però també pensava que no patiria tant. M'ha passat des del començament i mentalment ha estat una mica dur, passar-ho malament tan de pressa".
La bagenca ha afegit, de tota manera, que "he aguantat molt bé. He fet marca personal i sempre que això passa s'ha de celebrar". Ha admès que "buscava" el rècord de Catalunya. "És una motivació. Ha sortit a fer l'1.09.22 i no ha sortit, però tant és, a la pròxima sortirà".
La rapidesa de la prova ha provocat que s'hi hagi batut el rècord d'Espanya. Ha estat Carla Gallardo, atleta de Palència de l'equip Puma, qui ha fet un temps d'1.08.30 i ha quedat novena. Amb aquest resultat ha batut de 17 segons el registre que havia fet Kaoutar Boulaid el 2024 a València. Gallardo també té el rècord dels 10 quilòmetres en ruta, amb 31.11.
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu