Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Consulta central reversibleTravessa al PirineuPirelliAlerta per ventLa Volta a BergaNoelia CastilloBaxi Manresa
instagramlinkedin

Pradell és el cim que asfixia els ciclistes

La principal dificultat muntanyosa de la Volta va ser superada com el 2024 per Marc Soler en primera posició, a l’espera que sigui port a la Vuelta.

Pradell és el cim que asfixia els ciclistes

Sergi López-Egea

Berga

No va ser la bogeria de fa dos anys quan Pradell va presentar les credencials com a port insígnia de la Volta. Però les rampes eren les mateixes i molts els aficionats que es van col·locar a la zona de l’infern, una vegada la carrera va superar la petita localitat de Vallcebre.

Crits de passió servien per rebre uns ciclistes que pujaven amb el plat petit i el pinyó més gran, gairebé una petita paella per cuinar una ració d’arròs. Quina barbaritat. Quin port. És el mateix que des de fa anys pensa incloure Javier Guillén, com a director de la Vuelta en la seva carrera. "És impossible situar allà la meta, però hi ha territori comanxe per fer el descens i buscar una arribada en una localitat pròxima", comentava a Berga, que fa temps que està oberta per acollir també la ronda espanyola; un magnífic escenari per vendre el paisatge i aconseguir la visita del turista que viatja amb la bici a sobre.

Berga va ser un deliri, un passadís humà que havien de superar els ciclistes per pujar al podi de presentació o anar després a la línia de sortida. Molts corredors, emocionats, estrenyien la mà dels veïns, berguedans i berguedanes que convertien la Volta en una segona edició de la seva famosa Patum.

Tot va ser perfecte, sense gaire fred, amb sol, sense massa vent i fins i tot amb imatges de postal amb la neu als laterals de la primera part del descens per Pradell i després amb el Pedraforca a l’esquena dels ciclistes.

Potser els únics que ho van passar malament van ser els conductors despistats que baixaven des del túnel del Cadí cap a Barcelona, que no es van assabentar del pas de la Volta, que no van fer cas a les advertències del GPS i que es van empassar l’embús pel tall de la C-16 als voltants de Berga.

Esbojarrat i bèstia

Pradell es va tornar a convertir en la cimera de Marc Soler. El ciclista de Vilanova també va passar en primer lloc fa dos anys, quan treballava a les ordres de Tadej Pogacar. És un corredor esbojarrat i combatiu, un gregari perfecte per a l’eslovè al Tour, que no renuncia a atacar, tot i que sense recompensa a la Volta mentre suma triomfs d’etapa a la Vuelta. Escapant-se dia sí, dia també, s’ha guanyat com pocs els elogis de TV3.

Potser Pradell i la resta de cims del Berguedà hauran d’esperar, l’any vinent, el seu torn a la Volta, pendents d’una futura visita de la Vuelta i, sobretot, que el Tour, al juliol i a poc més de 100 quilòmetres de Barcelona, no hi fixi la mirada. Al capdavall, Pogacar ja acostuma a deixar el Tour sentenciat a tres setmanes de París, amb Vingegaard a l’estela, i cal mantenir l’emoció de la ronda francesa… almenys fins pocs dies abans que aparegui la ciutat de la llum a l’horitzó de la prova.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
