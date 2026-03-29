El Sallent perd a casa per dos gols a pilota aturada (1-2)
Un gol del Balàfia de Lleida en els darrers compassos de partit fa que els bagencs perdin el segon partit com a local en tot el curs
El Sallent va caure en els últims compassos de partit davant un rival directe en la zona alta de la classificació, el Balàfia lleidatà (1-2). Amb aquest resultat, els sallentins, que havien jugat un partit pendent entre setmana, baixen a la quarta posició, però encara amb un partit pendent. És només la segona derrota com a local dels sallentins.
Els primers compassos van ser de lleuger domini visitant, però el Sallent de seguida va agafar la iniciativa del partit i tenir les primeres ocasions, com un remat de Marc Manzano que aturava Oro. A la següent jugada, Iker Sánchez feia lluir de nou el porter visitant. El Sallent tenia la possessió i les ocasions i els rivals només podien aproximar-se a la porteria de Martí Pérez amb transicions i pilotes llargues. Quan el conjunt visitant començava a sentir-se millor, lluitant la possessió i arribant amb més perill, va arribar el gol local. Quan faltaven deu minuts pel final de la primera meitat, Aitor Montañá feia una passada filtrada cap a Alex Arenas, que sorprenia en velocitat la defensa lleidatana i superava el porter amb una vaselina per avançar els locals.
Els visitants van sortir a la segona meitat amb una marxa més, a la recerca de l’empat. Després d’algunes aproximacions, Edgar Pla empatava al minut 58 després de rematar amb el cap un llançament de córner. A partir del gol, el partit es va igualar, amb tots dos equips buscant el gol que els donés els tres punts, però amb domini del conjunt visitant, malgrat que no gaudien de grans ocasions. El Sallent va tenir diverses aproximacions, i alguna ocasió clara que rebutjava el porter visitant.
A dos minuts pel final del temps reglamentari, els visitants van anotar el definitiu 1-2, obra de Leandro González, que va aconseguir rematar una falta lateral i donar els tres punts al seu equip. El Sallent va buscar l’empat, però no hi va haver temps i es va quedar amb les mans buides. Els sallentins tornaran a jugar, aquest divendres, el partit ajornat que tenen, com a locals, davant l'Alcarràs.
