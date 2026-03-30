Bàsquet/Lliga Endesa
Biel Colominas, director esportiu del Baxi, sobre el nou fitxatge David Duke jr.: "Elevarà el nivell físic de l'equip, una qualitat que hem trobat a faltar"
El responsable dels fitxatges del club manresà destaca que l'escorta té versatilitat, capacitat atlètica i coneixement del joc
El director esportiu del Baxi Manresa, Biel Colominas, ha analitzat per a Regió7 les característiques principals de David Duke jr., el nou fitxatge que el club ha fet públic aquest dilluns al matí. Per a Colominas, "destaca molt per la seva versatilitat, que era una de les característiques principals que estàvem buscant per poder complementar bé les baixes que hem anat tenint i encara arrosseguem".
Segons Colominas, "volíem un jugador que puguem utilitzar en diferents posicions, que encaixi amb els que ja tenim i els que esperem recuperar. Té un bon físic i una bona capacitat atlètica, la qual cosa el permet defensar tres posicions exteriors. A darrere, això ens dona un plus molt important".
A més, "paral·lelament, en atac, és un jugador amb molt bona capacitat de cara a cistella, de tocar pintura. A més, té un bon coneixement del joc, de passar la pilota, de treure faltes, la qual cosa li permet jugar amb i sense la pilota".
Per tots aquests motius, "pensem que ens elevarà el nivell físic de l’equip, que és una de les qualitats que en algun moment hem trobat a faltar".
