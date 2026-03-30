Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Joan PuigcercósIncendi a la PudaDavid Duke jr.Missió Artemis IITravessa al PirineuBeques 2026-2027 a Catalunya
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Endesa

Biel Colominas, director esportiu del Baxi, sobre el nou fitxatge David Duke jr.: "Elevarà el nivell físic de l'equip, una qualitat que hem trobat a faltar"

El responsable dels fitxatges del club manresà destaca que l'escorta té versatilitat, capacitat atlètica i coneixement del joc

David Duke jr., el nou fitxatge, sota la lupa de Biel Colominas

Jordi Agut

Manresa

El director esportiu del Baxi Manresa, Biel Colominas, ha analitzat per a Regió7 les característiques principals de David Duke jr., el nou fitxatge que el club ha fet públic aquest dilluns al matí. Per a Colominas, "destaca molt per la seva versatilitat, que era una de les característiques principals que estàvem buscant per poder complementar bé les baixes que hem anat tenint i encara arrosseguem".

Segons Colominas, "volíem un jugador que puguem utilitzar en diferents posicions, que encaixi amb els que ja tenim i els que esperem recuperar. Té un bon físic i una bona capacitat atlètica, la qual cosa el permet defensar tres posicions exteriors. A darrere, això ens dona un plus molt important".

A més, "paral·lelament, en atac, és un jugador amb molt bona capacitat de cara a cistella, de tocar pintura. A més, té un bon coneixement del joc, de passar la pilota, de treure faltes, la qual cosa li permet jugar amb i sense la pilota".

Notícies relacionades

Per tots aquests motius, "pensem que ens elevarà el nivell físic de l’equip, que és una de les qualitats que en algun moment hem trobat a faltar".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
  2. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
  3. La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
  4. A l'os bru no li agrada la Cerdanya
  5. Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
  6. Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
  7. Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
  8. El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol

L'Ajuntament de Manresa assegura que compatibilitzar els partits de competició amb la reforma del Nou Congost encaria el projecte un 20%

L'Ajuntament de Manresa assegura que compatibilitzar els partits de competició amb la reforma del Nou Congost encaria el projecte un 20%

Visita de la consellera de Recerca i Universitats a la Fàbrica Nova de Manresa

La Processó del Silenci a Manresa: més participants, menys gent i una baixa

La Processó del Silenci a Manresa: més participants, menys gent i una baixa

La Fiscalia no veu delicte en l’actuació dels membres del comitè d’eutanàsia de Noelia

La Fiscalia no veu delicte en l’actuació dels membres del comitè d’eutanàsia de Noelia

El dispositiu especial de trànsit de Berga supera la segona setmana amb nota

El dispositiu especial de trànsit de Berga supera la segona setmana amb nota

Colominas, sobre el nou fitxatge del Baxi: "Elevarà el nivell físic de l'equip, una qualitat que hem trobat a faltar"

Colominas, sobre el nou fitxatge del Baxi: "Elevarà el nivell físic de l'equip, una qualitat que hem trobat a faltar"

Música, esport i solidaritat: la Catalunya central s’uneix per donar visibilitat al Parkinson

Música, esport i solidaritat: la Catalunya central s’uneix per donar visibilitat al Parkinson

Rescatada una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó

Rescatada una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
