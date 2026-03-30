Atletisme
Dos campionats per a la base del CA Igualada Petromiralles i de l'Avinent Manresa
La formació femenina sub-14 del conjunt groc-i-negre guanya en pista coberta a Sabadell i supera l’Avinent Manresa per nombre de victòries
El conjunt masculí sub-12 dels manresans es mostra superior als seus oponents i s'imposa, amb 83 punts
L’equip femení sub-14 del Club Atlètic Igualada es va proclamar vencedor del Campionat de Catalunya en pista coberta celebrat a Sabadell. Les atletes de l’entitat de l’Anoia van sumar un total de 110 punts i cinc primeres places, fet que els va servir per superar l’Avinent Manresa, que va finalitzar el certament amb els mateixos registres, però amb només un or.
Individualment, en el CAI, van destacar els triomfs assolits per Martina Acosta en salt de llargada (4,87 m), Martina Alzuria en salt d’alçada (1,44 m), Noa Riera en salt de perxa (2,50 m) i Elda Escolano en 60 metres tanques (10’’63). En el conjunt subcampió, l’única primera plaça la van aconseguir Èlia Garcia, Aina Caso, Queralt Sauquillo i Núria Ponti en els relleus de 4x200 m, aturant el cronòmetre en un nou rècord de Catalunya de 1’50’’21.
En categoria masculina, el CAM va cloure el campionat en cinquena plaça totalitzant 74 punts en totes les proves. Per davant seu, en ordre, es van imposar el Muntanyenc Sant Cugat (90 punts), L’Hospitalet Atletisme (89), el Cornellà Atlètic (87) i el CA Nou Barris (84).
Els campionats també van tenir la participació dels atletes sub-12. En aquesta categoria, en l’apartat masculí, el Club Atlètic Manresa va ser el millor equip del campionat acumulant 83 punts amb les actuacions dels seus participants, tres més que el CA Tarragona, segon classificat. El Club Atlètic Igualada va finalitzar sisè amb 68 punts.
Pel que fa als resultats individuals de l’entitat manresana, van sobresortir Roure Vilalta, primera plaça en 60 metres tanques (10’’11), establint el millor registre del club; Noè Martín, bronze en 200 metres llisos (29’’86) i millor marca personal; Àlex Rodríguez, or en 600 metres llisos amb un registre de 1’49’’32; Andreu Reyes, tercera plaça i millor marca personal en pes (7,65 m); i un nou bronze d’aquests mateixos atletes mencionats en relleus de 4x200 (2’01’’99, quedant-se a una centèsima del rècord del club.
En categoria femenina, les atletes del CAI van sumar 82 punts per convertir-se en les campiones de la final B amb un or, dues plates i tres bronzes, per davant del GEIEG Gironí (77 punts) i el Dinami-k CA Vilanova (76 punts). La formació masculina de l’Avinent Manresa va tancar el campionat en cinquena plaça, registrant 66 punts, 23 per sota dels guanyadors, el Muntanyenc Sant Cugat.
