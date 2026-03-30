Gimnàstica
El Fit Kid Navàs obté cinc podis al campionat de Catalunya de Grups i Equips
L'entitat bagenca va aconseguir dues primeres posicions, dues segones i una tercera a la competició que va tenir lloc a la Vall d'Hebron
Regió7
L’equip de competició del Fit Kid Navàs, del gimnàs l’Eix, va aconseguir cinc podis al Campionat de Catalunya de Grups i Equips, que es va celebrar al CEM Olímpics Vall d’Hebron. El club navassenc hi va participar amb cinc coreografies i va aconseguir dues primeres posicions al podi, dues segones i una tercera, en una actuació col·lectiva molt destacada.
Els dos ors van recaure en les categories de Grup Fit Kid Promo Kid 2, amb Carla Manent, Carlota Gómez, Martina Just, Iris Juncarol, Triana Martínez, Laia Carol i Jana Guitart; i en la de Grup Fit Kid Promo Adult, formada per Carla Gallardo, Karen Fernández, Marina Santasusana, Laura Torrente, Laura Vall, Xènia Còrdoba i Guillem Cabra. Les places de plata van ser per al Grup Fit Kid Baby format per Paula Sánchez, Mar Mora, Nayra Del Corral, Maria Martín i Janet Cabra, i per al Grup Fit Kid Promo Júnior, integrat per Carlota Gómez, Laia Carol, Anna Galera, Júlia Badrenas, Laura De La Corte i Arlet Trench.
I el bronze va cloure una jornada rodona per al Grup Fit Kid Adult, la categoria amb més nivell de la competició, format per Xènia Còrdoba, Aina Serra, Elsa Martín i Laura Vall.
El Fit Kid Navàs ja té la mirada posada en el Campionat d’Espanya, que se celebrarà a la Ciutat Esportiva de Blanes els dies 30 d’abril i 1 de maig.
