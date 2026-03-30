Jaume Ponsarnau renova amb el Surne Bilbao Basket fins al 2029 "agraït i il·lusionat" amb el futur del club
Rafa Pueyo, director esportiu, ha afirmat que l'experiència de Ponsarnau avala la seva continuïtat, confiant en el que ha fet i el que poden aconseguir junts amb el Bilbao Basket
EFE
Jaume Ponsarnau ha firmat la renovació amb el Surne Bilbao Basket fins al 2020 i ho ha fet "agraït" per les quatre temporades que ha passat fins ara a la banqueta de Miribilla i també "il·lusionat" pel que poden aconseguir en els pròxims anys.
"Crec que el futur és molt il·lusionant", ha recalcat el targarí, exentrenador del Baxi Manresa, en la roda de premsa en què s'ha confirmat la renovació. L'acompanyava la presidenta del Bilbao Basket, Isabel Iturbe, i el director esportiu, Raya Pueyo, a més dels capitans Harald Frey i Tryggvi Hlinason.
Ponsarnau ha explicat que aquesta continuïtat en el projecte està enfocada a "fer un pas endavant" sota "la filosofia de les tres H: humilitat, gana [hambre en castellà] i honestedat".
"Humilitat per treballar per ser millors; no pots treballar per ser millor si no creus que pots millorar. Gana, perquè volem guanyar tots els partits; tots. I honestedat per com volem guanyar tots aquests partits i estar centrats en el que hem de fer i en com preparar-nos", ha reflexionat.
Sobre el seu període de quatre anys, Ponsarnau ha destacat la "molt bona resposta davant les derrotes" des de tots els àmbits del club i això ho ha atribuït a què tothom "creu en el que tenim". I ha afegit: "la prova la trobem en el mercat de jugadors, hem fet molt pocs canvis durant les temporades, i han estat no per canviar sinó per millorar. Som un ‘rara avis’ en aquest món professional. Hem estat competitius a l’ACB i a Europa, i és un mèrit que hem tingut tots".
Sobre la seva manera d'entendre el bàsquet, ha dit que: "No hem volgut guanyar de qualsevol manera i gairebé mai hem perdut de qualsevol manera. Això també ha estat un valor molt important".
Sobre el futur, no vol posar ni sostre ni objectius concrets per a l’equip en aquest nou cicle. "Volem arribar més amunt. El que passa és que hi ha una realitat: no depèn només de nosaltres, també depèn dels rivals i de les circumstàncies. El que està clar és que tenim la gana per fer-ho i creiem que ho farem perquè cada vegada tenim més eines", ha subratllat.
Per la seva banda, Rafa Pueyo ha assegurat que l'"experiència, el coneixement, el compromís i la manera de ser avalen" la renovació de Ponsarnau i que, des de la part esportiva, la confiança està basada "en el que ha fet" i sobretot "en el que pot fer i volem fer junts".
"El projecte esportivament vol créixer. El club vol fer passos endavant, i aquests passos el Jaume ja els ha fet a la seva carrera. Volem aprofitar aquesta experiència i creiem que és l’entrenador òptim per acompanyar-nos en aquest camí que volem seguir", ha recalcat.
Finalment, Isabel Iturbe ha afirmat que "és un bon dia per a la família del Bilbao Basket" i ha compartit la "satisfacció" del consell d’administració "per seguir de la mà d’un professional avalat pels resultats" i persona "honesta i compromesa que comparteix i representa els nostres valors".
